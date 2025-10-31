Bli garderobiär - Tolv Stockholm
Är du en serviceinriktad person som vill bidra till minnesvärda upplevelser för våra gäster? Vi på O'Learys Tolv söker nu medarbetare till garderoben.
O'Learys Tolv Stockholm Eventcenter är inte bara en av de största sportbarerna, det är en destination för nöje och äventyr! Här kan våra gäster äta, dricka och ha kul med en rad unika aktiviteter, från bowling till äventyrsgolf med Stockholmskulisser. Vi erbjuder även en dynamisk konferensmiljö med ett spännande Work & Play-koncept. Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Som garderobiär är du en viktig del av vårt team, ansvarig för att hantera gästers kläder och tillhörigheter på ett säkert och professionellt sätt. Du skapar en välkomnande atmosfär och säkerställer att varje gäst får en positiv upplevelse.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:
• Ta emot och dokumentera gästers kläder och tillhörigheter.
• Organisera och förvara kläder och väskor på ett säkert sätt.
• Ge vänlig och professionell service och hantera kassan.
• Hålla garderobs- och kassaområdet rent och snyggt.
Anställning: Extra, vid behov
Omfattning: Extra, vid behov
Startdatum: Enligt överenskommelseKvalifikationer
• En positiv och vänlig attityd, med en känsla för att överträffa gästernas förväntningar.
• God gästserviceförmåga och professionellt bemötande.
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
• Tidigare erfarenhet från servicebranschen är meriterande, men inte ett krav.
Vi kan erbjuda dig
• Extraarbete vid behov.
• Kollektivavtal med Visita-HRF, vilket ger dig trygghet och förmåner.
• Personalrabatter inom restaurangen.
• En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.
• En välkomnande arbetskultur där lagarbete och gemenskap värdesätts.Övrig information
Vi tillämpar ett löpande urval, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot möjligheten att välkomna dig till vårt team och låta dig vara en del av en arbetsplats där du inte bara får ett jobb, utan en chans att växa och utvecklas!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via mail samt att videofrågan ska besvaras för att din ansökan ska kunna hanteras.
