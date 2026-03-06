Bli Fogare hos Svenska Fog
Svenska Fog AB / Grovarbetarjobb / Malmö Visa alla grovarbetarjobb i Malmö
2026-03-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Fog AB i Malmö
, Hässleholm
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du bli fogare? Svenska Fog lär dig yrket från grunden!
Letar du efter ett praktiskt jobb där du får jobba med händerna, se resultatet av ditt arbete och vara en del av stora byggprojekt? Då kan detta vara jobbet för dig! Svenska Fog söker nya fogare som vill utvecklas tillsammans med oss - oavsett om du är ny i yrket eller redan har erfarenhet.
Vi jobbar med några av de mest spännande byggprojekten i Malmö- och Skåneområdet, och nu behöver vi bli fler. Har du tidigare jobbat med fogning är det ett plus, men inget krav - vi står för utbildningen. Det viktigaste är din inställning: att du är noggrann, nyfiken och gillar att samarbeta.
Om Svenska Fog
Svenska Fog är ett väletablerat och växande företag specialiserat på fogning, tätning och brandfogning. Med lång erfarenhet och ett starkt rykte i byggbranschen är vi en självklar partner i både nyproduktion, renoveringar och industriprojekt.
Vi samarbetar med ledande byggbolag och fastighetsägare i Skåne och är stolta över att leverera arbete av högsta kvalitet - varje gång. Hos oss är yrkesstolthet, säkerhet och noggrannhet inte bara ord, utan en självklar del av vardagen.
Vi tror på att investera i våra medarbetare. Därför erbjuder vi utbildning från grunden, stöd i det dagliga arbetet och möjlighet att utvecklas och specialisera dig inom yrket - i en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Det här erbjuder vi dig:
Grundlig utbildning inom fogning och tätning
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Varierande och spännande projekt runt om i Skåne
Ett bra arbetsklimat med hjälpsamma och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas och bygga en långsiktig karriär inom byggbranschen
Bil för att köra i jobbet
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och praktiskt lagd
Trivs med att arbeta både i team och självständigt
Vill lära dig ett nytt yrke och utvecklas på lång sikt
Behärskar svenska i tal och skrift (krav)
Har B-körkort (krav)
Vi ser gärna att du bor i Malmöområdet eller i närliggande kommuner
Arbetsort
Skåneområdet - arbete på varierande projekt runt om i regionen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: maxb@svenskafog.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Fog AB
(org.nr 559327-2254)
214 30 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9781775