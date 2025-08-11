Bli en del av vårt säljteam!

Mobelia AB / Säljarjobb / Örebro
2025-08-11


Visa alla säljarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mobelia AB i Örebro

Mobelia är ett svenskt företag som idag arbetar med försäljning av våra egna varumärken inom Telekombranschen.
Som medarbetare på vårat nya och superfräscha kontor i centrala Örebro kommer du främst arbeta med våra varumärken inom telekombranschen.
Vi arbetar med ett lättsålt projekt som innefattar mobiltjänster som du kommer att sälja direkt över telefon.
Vi erbjuder självklart en utbildning där du kommer lära dig grunden i försäljning och därefter kommer du alltid få den hjälp du behöver för att bli en stjärnsäljare!
Tillsammans med dina kollegor i detta unga och hungriga sälj team kommer du snabbt att känna dig som hemma på arbetsplatsen, och även uppnå de resultat som du strävar efter.
Vi strävar ALLTID efter att ha kul på arbetsplatsen och därmed innefattar detta arbetet bland annat tävlingar, AWs och mycket annat som kommer förgylla dina dagar.
Vi söker just nu dig som är hungrig efter utveckling och som vill utvecklas till en duktig säljare och en bidragande del av våra fina resultat.
Inga tidigare erfarenheter krävs, du kommer lära dig allt på plats!
Din lön baseras på din prestation varje månad. Lönen är baserad på nedanstående faktorer.
Timlön
Provision
Bonus

På arbetsplatsen:
Vanliga kontorstider
Inga helger
Fina priser

Publiceringsdatum
2025-08-11

Utbildningsbakgrund
Tävlingar
Central arbetsplats
Hög provision

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Mail
E-post: felix@katshing.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mobelia AB (org.nr 556786-6560)
Kungsgatan 10 (visa karta)
702 11  ÖREBRO

Kontakt
Felix Möller
felix@katshing.com

Jobbnummer
9452508

Prenumerera på jobb från Mobelia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mobelia AB: