Bli en del av vårt restaurangteam
2025-10-08
Orbaden Spa & Resort ligger vackert placerad vid Ljusnans strand mellan Bollnäs och Järvsö.
Hotellet har 150 bäddar och plats för ca 250 gäster i matsalarna.
2016 byggdes anläggningen ut med 9 st sviter, designade av bland annat Peter Stormare & Carolina Klüft.
Anläggningens gäster är en mix av lokalbefolkning, weekendgäster från Mälardalen och turister från Europa.
Vi behöver utökar vår personalstyrka i restaurangen och söker dig som brinner för service och en trevlig restaurangupplevelse. Du är utåtriktad, har ett stort intresse för mat och dryck, gillar service och människor. Flerårig erfarenhet från liknande arbeten är meriterande.
Vi söker just nu efter medarbetare till kvällar och helger, men det finns också möjlighet till vissa frukost och lunchpass.
Just nu söker vi dig som kanske vill kombinera arbete och studier, eller som behöver lite extra timmar per vecka. Men för rätt person finns stora möjligheter att i framtiden utöka omfattningen på anställningen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: Kristian@orbaden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Servering sommar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Orbaden Spa & Resort AB
(org.nr 556712-8391), http://orbaden.se
Gamla Orbadenvägen 86 (visa karta
)
821 67 VALLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hotellchef
Kristian Nebes Kristian@orbaden.se 278-621500 Jobbnummer
9546711