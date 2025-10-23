Bli en del av vårt butiksteam!
Junglia AB / Butikssäljarjobb / Borgholm Visa alla butikssäljarjobb i Borgholm
2025-10-23
Är du social, serviceinriktad och gillar att möta människor? Vi söker en butiksäljare till en av våra kunder där du får vara med och skapa en positiv kundupplevelse varje dag.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge råd om produkter
Kassaarbete och varuexponering
Säkerställa att butiken alltid är organiserad och inbjudande
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Startlön: 30 000 kr/mån
Trevliga kollegor och möjlighet att utvecklas inom försäljning
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande, men viktigast är att du är engagerad, social och vill bidra till en positiv kundupplevelse.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Butiksäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
387 32 BORGHOLM Jobbnummer
9570883