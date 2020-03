Bli en del av Tele2s kundtjänst! - Recruitive AB - Butikssäljarjobb i Eskilstuna

Recruitive AB / Butikssäljarjobb / Eskilstuna2020-03-172020-03-17Vill du jobba på en ung och spännande arbetsplats? Då har vi jobbet för dig. Tele2 söker just nu nya medarbetare till deras företagskundtjänst. Tjänsten ligger 80-100% och det är 6 månaders provanställning och därefter tillsvidare så att du som medarbetare ska få utvecklas och växa i rollen. Som kundtjänstmedarbetare kommer du jobba med inkommande samtal. Du kommer att jobba med teknisk support, kundtjänst och försäljning av deras produkter. Lokalerna är nyrenoverade och är belägna i centrala Eskilstuna. Arbetsplatsen har en lätt stämning med starkt engagemang för kundens bästa.Hjälpa kunder över telefon.Hjälpa kunder via mail och chatt.Ge kunderna snabb och rätt service.Vi ser gärna att du:Tycker om försäljning.Drivs av utveckling.Är flexibel.Tidigare jobbat inom serviceKrav för tjänsten:Fullgjorda gymnasiestudier.Flytande sveska och engelska i tal och skrift.Vem är du?Vi värdesätter dina personliga egenskaper och tror att du känner igen dig i dessa!Vi tror att du är:Strukturerad.Serviceinriktad.Noggrann.Vi erbjuderUtvecklingsmöjligheter i ett stort företag.Lön enligt kollektivavtal.Arbetstider mån-fre 8-18Fina kontorslokaler i Eskilstuna, nära till kommunikationer.Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.Ansök idag! Urval sker löpande,Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-03-31Recruitive AB5153047