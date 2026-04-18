Bli en del av team Sibylla
2026-04-18
Är du Sibyllas nästa Servicestjärna?
Håller du en hög servicenivå där du alltid har kunden i fokus? Är pålitlighet, kreativitet och engagemang ledord i ditt dagliga arbete? Då skall du söka den här tjänsten idag!
ARBETSUPPGIFTER
Som restaurangmedarbetare hos oss får du en varierad och självständig roll där du arbetar på flera olika stationer i restaurangen. Du möter våra gäster i kassan, hanterar beställningar via drive-in och digitala plattformar samt tillagar menyer enligt Sibyllas koncept och kvalitetsstandard. Du ansvarar för att hålla arbetsytor och restaurangmiljö rena och trivsamma, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete i teamet. Genom ditt engagemang och din servicekänsla skapar du en positiv upplevelse för varje gäst. Tillsammans med dina kollegor är du också med och utvecklar verksamheten och ser till att vi ständigt förbättras - varje dag.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och engagemang är högt värdesatt. För att trivas i rollen motiveras du av att ta ansvar för ditt eget arbete samt drivs av effektivitet och kvalitet. Du är en social och relationsskapande person med en lösningsorienterad och prestigelös inställning. Då detta är en frigående roll där du arbetar i team så ser vi att du har en fallenhet för struktur och planering.
Vad erbjuder vi?
En trygg anställning med kollektivavtal
Ett roligt, fartfyllt och socialt arbete
Möjlighet att växa inom Sibylla
En arbetsplats där vi hjälper varandra - alltid med gästen i fokus
Viktigt för tjänsten:
• Serviceinriktad
• Lagspelare.
• God samarbets- och kommunikationsförmåga.
• Flytande svenska i tal och skrift.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Restaurangmedarbetare är på deltid (75 %). Arbetstiderna är schemalagda på dagtid, kvällstid och helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till : maglarpsibylla@gmail.com
E-post: maglarpsibylla@gmail.com
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maglarp Fast food AB
(org.nr 559111-6487)
Hedvägen 449 (visa karta
)
231 62 TRELLEBORG
