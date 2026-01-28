Bli en del av Onitios tekniska hjärta
2026-01-28
Onitio är en nordisk IT-koncern, ägd av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1500 anställda, varav 500 i Sverige. Vi erbjuder innovativa IT-lösningar genom tre affärsområden:
• Onitio Technology Services - Vi ser till att IT- och teknisk utrustning fungerar genom installation, support och underhåll.
• Onitio Workforce Services & Consulting - Vi erbjuder flexibla IT-resurser och bemanningslösningar för att stärka våra kunders verksamhet.
• Onitio Solutions - Vi driver digital transformation och utvecklar innovativa IT-lösningar.
Med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr kombinerar vi teknisk expertis med innovation och kundfokus. Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid - exempelvis genom att 98 % av vår fordonsflotta består av elbilar.
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och framgångsrikt team där vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att olika perspektiv skapar bättre lösningar och vi arbetar aktivt för att fler kvinnor ska trivas och utvecklas i IT-branschen!
Om rollen
Som tekniker hos oss på Onitio har du en central roll i att säkerställa stabil, säker och välfungerande teknik hos våra kunder tillsammans med dina fyra kollegor. Du arbetar nära både kollegor och kund, och är en viktig del i leveransen av våra tjänster. Rollen är varierad och kombinerar praktiskt tekniskt arbete med felsökning, service och kunddialog.
Du ansvarar för installation, drift, underhåll och felsökning av tekniska lösningar inom ditt område. Arbetet sker både självständigt och i team, där du förväntas ta ansvar för dina uppdrag från start till avslut. Du möter olika typer av miljöer och kunder, vilket kräver flexibilitet, struktur och ett lösningsorienterat arbetssätt.
I rollen ingår även att dokumentera utfört arbete, följa upp ärenden och bidra till förbättringar av arbetssätt och rutiner. Säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet är alltid i fokus, och du arbetar enligt gällande processer och riktlinjer.
Hos Onitio blir du en del av ett kompetent och engagerat team där samarbete, utveckling och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen. Rollen passar dig som trivs med ansvar, gillar att arbeta nära kund och vill utvecklas inom teknik i en organisation med tydligt fokus på kvalitet och långsiktiga relationer.
Flytande i svenska och engelska, tal och skrift är ett krav.
Lön: 26 000 - 29 000 kronor i månaden, beroende på bakgrund och tidigare erfarenheter.
Varför Onitio?
På Onitio är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningar, är kollektivavtalsanslutna via TechSverige (IT-avtalet) med tillhörande förmåner, och utöver detta erbjuds alla medarbetare friskvårdsbidrag (för närvarande om 4000 kr/kalenderår), rabattavtal hos ledande friskvårdsleverantörer och andra lokala förmåner.
Kompetensutveckling är en självklar del av vår kultur. Genom utbildningar, certifieringar och karriärmöjligheter får du de verktyg du behöver för att växa - oavsett om du vill fördjupa din expertis eller bredda dina kunskaper. Vi sätter tillsammans individuella och meningsfulla mål för dig, och arbetar med din kompetensutveckling löpande under året där din närmaste chef finns till för att stötta dig.
Vem vi söker
Våra värderingar visar egenskaper som vi på Onitio värdesätter:
• Brinner för kundnöjdhet och är lösningsorienterad då andra ser problem.
• Är pålitlig och ansvarstagande i att leverera det du lovar.
• Gillar att samarbeta och uppskattar en företagskultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi söker en mångfald av kompetenser och bakgrunder. Har du erfarenhet inom IT är det en bonus, men vi värdesätter framför allt din vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss!
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet - hos oss är du välkommen!
Vill du vara med och forma framtidens IT-landskap? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Robert Lyheden på robert.lyheden@onitio.com
Urvalet sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
