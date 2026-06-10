Bli en del av Lazy Dog-teamet!
Ahmad, Md Murad / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2026-06-10
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Lazy Dog, en välkänd och populär food truck, söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare för att stärka vårt team.Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Lazy Dog är känt för sin högkvalitativa mat och utmärkta kundservice. Som en välbesökt food truck strävar vi efter att ge varje kund en snabb och trevlig upplevelse. Vi sätter stort värde på att upprätthålla en ren och organiserad arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter :
Förbereda och tillaga mat effektivt och noggrant.
Hantera beställningar och servera kunder på ett vänligt och professionellt sätt.
Sköta kassan och hantera transaktioner noggrant och effektivt.
Upprätthålla renlighet och ordning i både köks- och kundområdet.
Säkerställa att alla hygien- och säkerhetsföreskrifter följs.
Krav :
Förmåga att hantera ett högt kundflöde dagligen.
Engagemang för att upprätthålla en ren och hygienisk arbetsplats.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – vi värdesätter rätt inställning och vilja att lära sig.
God kommunikations- och samarbetsförmåga.
Positiv och proaktiv inställning.
Hur du ansöker?
Är du intresserad av att bli en del av Lazy Dog-teamet? Skicka ditt CV till info@lazydog.nu
och ange att du söker tjänsten som Restaurangassistent.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: info@lazydog.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ahmad, Md Murad
Sjukhusvägen 12F (visa karta
)
753 09 UPPSALA Arbetsplats
Lazy Dog Jobbnummer
9956322