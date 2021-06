Bli en del av ett nytt säljteam för Småföretagarnas Riksförbund - Småföretagarnas Medlemstjänst AB - Butikssäljarjobb i Västerås

Småföretagarnas Medlemstjänst AB / Butikssäljarjobb / Västerås2021-06-29Är du en säljare av rang och tycker att du förtjänar en möjlighet till en hög lön utan provisionstak, och en arbetsmiljö som drivs både av försäljning och gemenskap? Eller är du möjligen trött på en ordinarie produktförsäljning och letar efter mer utveckling i din försäljning? Alternativt kanske aldrig provat på försäljning men letar efter en stabil och seriös arbetsgivare som har lång erfarenhet i branschen.Då ska du söka till Koncepta och vårt nya säljteam och kontor i Västerås. Med 30 års erfarenhet och cirka 130 medarbetare på vårt kontor i Örebro jobbar Koncepta med en unik försäljning med förutsättningar i toppklass för våra säljare. Alla våra säljare har egna kontorsrum i väldigt fina lokaler mitt i centrum på Hantverkargatan, en kollektivavtalsbaserad grundlön med en väldigt bra provisionsstege utan provisionstak, utveckling som säljare via utbildning och individuell säljcoachning, och en social och säljinriktad arbetsmiljö. Förutom säljfokus jobbar vi aktivt med ett medarbetarfokus där gemenskap, trivsel och glädje är drivande - kolla bara in videon om hur vi har det på jobbet på vårt kontor i Örebro.Vad är det då vi säljer? Som säljare på Koncepta jobbar du inte med sedvanlig produkt- eller tjänsteförsäljning, utan utbildas i att ta försäljningen ett steg längre. Vi säljer en vision - en vision om ett bättre samhälle genom de organisationers verksamhet som vi jobbar med, vilket ger ett helt annat djup och en mening med vår försäljning.Som säljkonsult på vårt säljteam för Småföretagarnas Riksförbund kontaktar du företag via telefon för att värva medlemmar till förbundet, som i och med sitt medlemskap är med och finansierar organisationens verksamhet. Småföretagarnas Riksförbund är en organisation som har skapats för och drivs av småföretagare, och företräder över 32 000 medlemmar. Dess uppgift är att företräda och förbättra för alla småföretagare i Sverige. Vill du veta mer om organisationen kan du gå in på hemsidan www.smaforetagarna.eu Det vi letar efter just nu är att komplettera vårt nya säljteam i Västerås med ytterligare några säljkonsulter. Vi söker dig som har en vilja och ett driv i både att lyckas med att nå dina mål genom din försäljning och därigenom bli belönad därefter, samt en vilja i att skapa förändring i samhället genom att jobba för en av våra organisationer. Jobbet som säljkonsult kräver en hög kommunikationsförmåga, vilket gör att mycket god svenska i både tal och skrift är ett krav, men även ett mod och en vilja att dagligen utmanas i sitt jobb. Meriterande ses arbetserfarenhet från försäljning och/ eller telefonförsäljning.Tjänsten är en heltidstjänst med arbetstider måndag till fredag klockan 08.00-16.30, och är en tillsvidareanställning som påbörjas med en 6-månaders visstidsanställning. Vi har kollektivavtal med Unionen.Video om hur det är att jobba hos oss hittar du här: https://www.youtube.com/watch?v=87skRYCwdw0 Rekryteringsprocessen drar igång ordentligt från och med vecka 32, men du är självklart välkommen med din ansökan redan idag.2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-08-08Småföretagarnas Medlemstjänst ABHantverkargatan 572212 Västerås5835964