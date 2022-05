Bli en del av Comviqs kundtjänst!

Recruitive AB / Butikssäljarjobb / Borås

2022-05-29



2022-05-29Är du redo för en nu utmaning och vill utvecklas i karriären? Är du en motiverad och serviceinriktad person som är nyfiken på kundtjänst, problemlösning och försäljning? Trivs du dessutom i en roll där arbetsuppgifterna innebär att du får ta ett eget ansvar? Då är jobbet som Kundtjänstmedarbetare på Comviq något för dig! Skicka in din ansökan idag och ta chansen att testa på hur det är att arbeta på ett välkänt, innovativt och modernt företag!Dina arbetsuppgifter i den här rollen handlar främst om att ta emot inkommande samtal från nya och befintliga kunder, administration, ge professionell service och support. Dessutom kommer du aktivt jobba med merförsäljning för att ge kunderna utmärkt service.Vem söker vi?Till rollen som kundtjänstmedarbetare söker vi framför allt dig som är en social och engagerad person som motiveras av möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Du är inte rädd för att ta dig an en ny utmaning och skapa härlig energi på kontoret tillsammans med dina kollegor.Vi erbjuder diglön enligt kollektivavtalovärderlig arbetserfarenheten arbetsplats som arbetar tillsammans för att lyckas!Hur du ansökerDen här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Recruitive men arbeta uppdragsbaserat hos Comviqs kundservice. Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt!Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Recruitive är miljö- och kvalitets certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001.Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet!Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2022-06-12Recruitive AB6691443