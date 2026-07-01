Bli Electronics Assembler hos W5 Solutions i Älmhult
Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Älmhult Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Älmhult
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Älmhult
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige
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Bor du i Älmhult eller i närheten och vill ta nästa steg mot en framtid inom elektronikproduktion? Nu har du chansen att bli en del av ett spännande upplägg där Montico och Oplana i samarbete med W5 Solutions söker nästa generation Electronics Assemblers.
W5 Solutions, verkar i en bransch där precision, kvalitet och tillförlitlighet är avgörande. Företaget utvecklar och producerar avancerade kraft- och energilösningar som används av bland annat försvarsmakter, räddningstjänster och andra samhällsviktiga verksamheter. Produkterna är utvecklade för att fungera när de behövs som mest och ställer därför höga krav på säkerhet, funktionalitet och kvalitet i varje steg.
Det här är en möjlighet för dig som vill lära dig ett yrke med framtid, få värdefull kompetens och samtidigt ha en tydlig väg vidare mot arbete.
Här får du:
• en fyra veckor lång betald utbildning anpassad för rollen
• möjlighet att bli certifierad enligt standard inom lödning
• en tydlig väg vidare till anställning via Oplana efter utbildningen
• en långsiktig ambition om direkt anställning hos W5 Solutions efter upp till 12 månaders inhyrningPubliceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Montico/Oplana och W5 Solutions har inlett ett samarbete för att hitta och utveckla rätt kompetens till produktionen i Älmhult. Vi söker nu personer med rätt inställning, noggrannhet och tekniskt intresse som vill utbilda sig till Electronics Assembler.
För utvalda kandidater startar resan med en betald utbildning på fyra veckor. Efter avslutad utbildning är nästa steg anställning via inhyrning genom Oplana. Ambitionen är att detta, efter upp till 12 månaders inhyrning, ska leda till en direkt anställning hos W5 Solutions, förutsatt att allt fungerar väl och att båda parter vill gå vidare.
Utbildningen genomförs under följande veckor:
Vecka 36 – Stockholm
Vecka 37 – Älmhult
Vecka 38 – Stockholm
Vecka 39 – ÄlmhultDina arbetsuppgifter
Som Electronics Assembler arbetar du med montering och sammanställning av elektroniska produkter och kablage enligt arbetsinstruktioner, ritningar och kvalitetskrav. Du blir en viktig del av produktionen och bidrar till hög kvalitet, leveranssäkerhet och ständiga förbättringar i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
• bor i Älmhult eller i närområdet
• har ett tekniskt intresse och vill utvecklas inom elektronikproduktion
• kan läsa och förstå arbetsinstruktioner
• har god förmåga att arbeta noggrant, även med små komponenter
• har god datorvana för dokumentation och rapportering
• är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten
• trivs med praktiskt arbete och att samarbeta med andra
• vill lära dig nytt och ser långsiktigt på din nästa möjlighet
Det är meriterande om du har:
• gymnasieutbildning inom el, energi, industri, teknik eller motsvarande
• utbildning inom elektronikproduktion eller lödteknik
• kunskap om eller certifiering inom IPC-standarder
• erfarenhet av monteringsarbete inom industri eller produktion
• erfarenhet av elektronikmontering, kablagetillverkning eller lödning
• kunskap i ritningsläsning
• erfarenhet av kvalitetskontroller, avvikelsehantering, felsökning eller efterbearbetning
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
• noggrann och detaljorienterad
• kvalitetsmedveten och mån om att göra rätt från början
• samarbetsorienterad och positiv i ditt sätt att arbeta
• ansvarstagande och trygg i att följa rutiner och instruktioner
• förbättringsorienterad och nyfiken på att utveckla både dig själv och arbetssättet omkring dig
Om rekryteringsprocessen:
Urval sker löpande. För slutkandidater genomförs bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen. Det gör vi för att säkerställa en trygg, säker och kvalitetssäkrad process för både kandidater och arbetsgivare.
Kontaktperson för tjänsten är Gina Hasic, som nås från och med vecka 32 när hon är tillbaka från semestern, men du är välkommen med din ansökan redan nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Kungsgatan 1B (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
W5 Kontakt
Gina Hasic gina.hasic@montico.se 0470-78 81 80 Jobbnummer
9987838