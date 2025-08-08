Bli bemanningskoordinator hos oss på Bemannia!
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Söker du en rolig och kreativ roll i ett slipat team där du arbetar nära dina kollegor? Har du erfarenhet av administrativt arbete och trivs i kontakt med andra människor? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som bemanningskoordinator!
Om uppdraget
Bemannia är en expansiv organisation som genomsyras av nytänkande och entreprenörskap. För att trivas hos oss delar du vårt serviceengagemang och motiveras av ett varierat arbete i högt tempo med många kontaktytor. I arbetet tillhör man ett team som arbetar mot samma mål. Vi finns placerade på Bemannias huvudkontor beläget i Norrtull, Stockholm. Arbetstiderna är förlagda i ett rullande treveckorsschema mellan 06:00-17:00Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
I rollen som bemanningskoordinator kommer du, tillsammans med ett tight och engagerat team, att samordna och bemanna kortare vakanser hos våra kunder inom flertalet tjänstekategorier, bland annat skolvikarier. Du kommer på sikt att delta i rekryteringen av nya konsulter från annonsering till anställning och upprätthålla relationen till såväl kund som konsult där främsta kontakt sker via telefon och mail.Kvalifikationer
Vi tror att du är en van teamspelare med god samarbetsförmåga och att du med lätthet kommunicerar med kunder och konsulter. Du har god erfarenhet av serviceyrket och har med fördel haft telefon och mail som dina främsta verktyg i en administrativ roll som kräver koordinering.
Du har ett affärsinriktat förhållningssätt och genom engagemang och dedikerat arbete strävar du alltid efter att överträffa mål och förväntningar. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten och van att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Då vi arbetar mycket med vikarier mot skola är det även meriterande om man tidigare arbetat på förskola eller som lärarvikarie.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett spännande, varierande och utvecklande arbete, där du blir en viktig resurs i ett redan starkt team. Anställningen är ett vikariat på heltid under ordinarie medarbetares studier. Vikariatet har tillträde snarast möjligt och sträcker sig fram som längst till juni 2027. I övrigt erbjuder vi dig 3000 kr i friskvårdsbidrag enligt vår interna policy och i byggnaden finns även ett gym att använda sig av.
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-08-29.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Michelle Gustafsson, michelle.gustafsson@bemannia.se
, 070-874 62 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Michelle Gustafsson 08 – 122 00 450 Jobbnummer
9450247