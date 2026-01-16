Bli auktionsmäklare hos Blinto!
2026-01-16
Är du en drivande och självgående person med erfarenhet av uppsökande försäljning? Vi söker nu en auktionsmäklare som vill vara med på en spännande resa och bidra till företagets expansion i Norrland. Med frihet under ansvar och möjlighet att påverka både din egen arbetsvardag och företagets framtid, kommer du att spela en viktig roll i att etablera och utveckla Blintos nätverk i Norrbotten! Urvalet sker löpande, skicka in din ansökan idag.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Blintos räkning en auktionsmäklare. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Blinto.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Blintos önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Frihet under eget ansvar
Inflytande och möjlighet att bidra till företagets utveckling
En dynamisk arbetsmiljö i tillväxt och expansion, präglad av hög energi och stark framåtanda.
Rollen som auktionsmäklare innebär att sälja in Blintos tjänst genom att etablera och utveckla samarbeten med partners inom ditt försäljningsdistrikt. Du kommer främst att arbeta mot företag, men storleken på bolag och typer av branscher kan variera.
De produkter som i första hand auktioneras på Blinto.se är entreprenadmaskiner, nyttofordon och verktyg.
En av de bästa delarna med rollen är variationen och friheten. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med aktivt stöd från våra olika roller på Blinto.
Arbetsuppgifterna innefattar
Du kommer resa runt i Norrbotten till kunder med både inbokade och spontana kundbesök.
Ansvarig för objektdokumentation - text, foto och film. Du kommer även att skapa annonser för de objekt du säljer.
Jobba självständigt och med kontoret under auktionen för att säkerställa en optimal upplevelse för både säljare och budgivare.
Förhandla vid behov för att säkerställa en affär när reservationspriset inte nås.
Följ med kunder genom hela auktionsprocessen, från start till mål.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Blinto. Vidare ser vi att du tidigare har jobbat med någon form av försäljning där du är van vid att bearbeta kunder via telefon, spontana besök och genom ditt befintliga nätverk. Det är också meriterande om du har arbetat med uppsökande försäljning i din tidigare roll.
För att passa i rollen som auktionsmäklare ser vi att du är affärsmässig, självgående och ansvarstagande, med förmågan att organisera och planera ditt eget arbete på ett effektivt sätt. Du trivs med att arbeta självständigt men förstår också vikten av samarbete, både med kunder och kollegor. Du är kommunikativ och relationsskapande och har lätt för att bygga långsiktiga relationer med både säljare och budgivare. Du motiveras även av möjligheten att själv påverka din inkomst.
Krav för tjänsten
B-körkort
Flytande svenska i både tal och skrift
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson, alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail, men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
#blinto #professionalsnord #auktionsmäklare #säljare
