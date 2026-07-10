Bli assistent i ett trevligt team med fast schema

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Helsa Omsorg Norden Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-10
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Vi söker nu en personlig assistent till en man där intressen, samtal och gemensamma aktiviteter är en naturlig del av vardagen. I rollen får du möjlighet att vara delaktig i olika projekt, aktiviteter eller lugnare stunder hemma, samtidigt som du är ett viktigt stöd i det dagliga livet. Vi söker även vikarier.
Kunden har ett stort intresse för teknik, motorer och olika projekt. Som assistent får du möjlighet att delta i aktiviteter kopplade till dessa intressen, vilket skapar en omväxlande vardag. Arbetet kan även innebära att följa med på hans arbete, möten eller ärenden kopplade till kundens olika aktiviteter och engagemang. Kunden har tillgång till egen bil vilket gör det möjligt att ta sig iväg på olika aktiviteter, därför är körkort ett krav för tjänsten.
Du kommer att arbeta nära en person som uppskattar samtal, humor och att dela med sig av sina erfarenheter. Därför är det en fördel om du är nyfiken, lyhörd och trivs i ett arbete där man lär känna varandra över tid.
Vi söker dig som:
Är engagerad, nyfiken och ansvarstagande
Har körkort och trivs med att följa med på olika aktiviteter, möten och ärenden
Gillar att vara delaktig i vardagen, skapa trygghet och göra den både rolig och meningsfull
Har erfarenhet av personlig assistans eller vård/omsorg (meriterande men inget krav) Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som assistent stödjer du vardagliga rutiner, praktiska sysslor och vårdmoment. Du kan delta i olika projekt, aktiviteter eller lugna stunder hemma, samt följa med på möten, ärenden eller hans arbete. Arbetet omfattar ca 91 % med längre pass och vila däremellan. Arbetstider: vardagar 07–23 och helger 08–23. Vi söker även vikarier.
Utdrag ur belastnings och misstankeregister kommer att begäras.
Välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, engagemang, lärande, samverkan och ansvar är vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar.
Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsa Omsorg Norden Aktiebolag
(org.nr 556918-2024), https://helsa.tidvis.se/lediga_tjanster
Nygatan 5B (visa karta
)
891 64 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsa Omsorg Norden AB Kontakt
Verksamhetschef
Maria Nylander maria@helsaab.se 0660-43 12 05 Jobbnummer
9999195