Blekinge flygflottilj söker HR-generalist till Basenheten
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Ronneby Visa alla administratörsjobb i Ronneby
2025-09-22
Vill du vara en del av Försvarsmakten och Flygvapnet som är i stark tillväxt där du utgör en viktig del som HR-generalist, samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle? Vi växer och söker nu en HR-generalist för att stärka upp vårt team.
Som HR-generalist kommer du att arbeta inom Basenhetens stab som består av en mindre ledning, en enhetsstab samt fyra kompanier och två bastroppar, totalt ca 450 personer. Du kommer att arbeta operativt med olika HR-frågor samt bistå basenhetens ledning och chefer med stöd i det personaladministrativa arbetet. Främst fungerar tjänsten som ett chefsstöd i personalrelaterade frågor och du kommer vara en betydande länk mellan basenheten och flottiljstabens personalavdelning (A1).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I arbetet ingår det att självständigt bedriva och handlägga ärenden, genomföra utbildningsinsatser i både små och stora grupper. Bidra till verksamhetens utveckling genom att uppdatera rutiner och anvisningar. Exempel på arbetsuppgifter är:
• Vara ett administrativt stöd i personalrelaterade frågor
• Förbereda/sammanställa underlag inför beslut och föredragningar
• Hantera skrivelser
• Upprätta underlag för personalbeslut
• Utbildnings- och elevadministration
• Rekryteringsadministration och samordning av enhetens rekryteringsprocesser
Arbetet sker till stora delar med stöd av Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem SAP/PRIO. Tjänsten innebär att du kommer att bli krigsplacerad, vilket i sig innebär att du får öva/träna under fältliknande förhållanden i din funktion.
• Högskoleutbildning inom personal/HR alternativt motsvarande erfarenhet som
arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig i svenska, i såväl tal som skrift.
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet från offentlig verksamhet med fördel statligDina personliga egenskaper
Som person inger du förtroende och är intresserad av att arbeta integrerat tillsammans med andra. Du kommer att arbeta mycket under eget ansvar, vilket kräver en stark drivkraft, idérikedom och god förmåga att organisera och prioritera det egna arbetet. Du behöver vara noggrann och serviceinriktad då arbetet till stor del består i att stötta arbetsgruppen och enheten. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och stundtals högt tempo. Du har lätt för att se helheten och förstå vad som behöver göras och du har en utvecklad kommunikativ förmåga.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Ronneby
Tillträde Snarast enligt överenskommelse.
Rekryterande chef
Enhetschef Basenheten Marcus Linder
Upplysningar om tjänsten
Chef Utbildningsstödavdelningen
Thomas Rydh: 0708-60 43 46 alt. thomas.rydh@mil.se
Fackliga företrädare
Peter Bohnsack, OFR/S 070-857 40 06
Jan-Anders Nilsson, SEKO 073-422 23 40
Hans Bergvall, OFR/O 070-949 06 08
Chatrine Larsson, SACO 070-661 84 37Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna tjänst. Urval sker löpande.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning tillämpas.
