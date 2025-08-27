Blekinge flygflottilj söker fordonsinstruktör
Försvarsmakten / Lärarjobb / Ronneby Visa alla lärarjobb i Ronneby
2025-08-27
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Söker du ett varierande arbete där du får vara med och genomföra förarbevisutbildning för värnpliktiga och anställda? Då kan fordonsinstruktör vara något för dig.
Blekinge Flygflottiljs huvuduppgifter är att skapa insatsförband med stridsflyg och personal som alltid är redo för internationella insatser. Flottiljen rekryterar nu en civil fordonsinstruktör med inriktning på utbildning för lätta och tunga hjulfordon.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som fordonsinstruktör medverkar du i att planlägga och genomföra förarbevisutbildning för värnpliktiga och anställda inom F 17. Arbetet kommer även innebära uppföljning av fordonstjänsten under förbandsövningar.Publiceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkända slutbetyg
• Körkortsbehörighet lägst klass B och C
Meriterande
• Värnpliktsutbildning alt. grundläggande militär utbildning (GMU)
• Förordnad som fordonsinstruktör lätta och tunga hjulfordon
• Körkortsbehörigheter A, BE, CE, DE
• Förordnad militär trafiklärare
• Militära förordnanden med inriktning trafik- och fordonstjänst
• Tilläggsutbildning inom personaltransport på flak, vinsch, körning med
släckt/avskärmad belysning, bogsering, terrängkörning och rullflaksväxlare.
• Erfarenheter från teknisk tjänst på militära fordonssystem
• Lärare i YKB.Dina personliga egenskaper
Som person behöver du vara pedagogisk, tydlig, flexibel och kunnig inom området. Du ska vara lösningsorienterad och ha förmågan att anpassa dig efter de förutsättningar och situationer som ges under utbildningens genomförande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetsort: Ronneby
Anställning: Tillsvidareanställning som civilanställd. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetstid: Ordinarie arbetstid är dagtid. Det kan förekomma tjänstgöring på andra tider samt tjänsteresor och utbildning på annan ort. Deltagande i övningsverksamhet förekommer vilket innebär att arbete och resor kan bedrivas under andra tider än ordinarie arbetstid.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten skickas till:
Thomas Rydh, Utbildningsförvaltare 2:a utbildningsavdelningen, 070-860 43 46 eller thomas.rydh@mil.se
Jan Karlsson, Instruktör 2:a utbildningsavdelningen, 070-847 81 70 eller jan.x.karlsson@mil.se
Fackliga företrädare:
Hans Bergvall, OFR/O tel. 070-949 06 08
Peter Bohnsack, OFR/S tel. 070-857 40 06
Jan-Anders Nilsson, SEKO tel. 073-422 23 40
SACO, Chatrine Larsson, telnr. 070-661 84 37
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du motiverar varför du är lämplig för denna tjänst samt eventuella förordnanden från LogS.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9477439