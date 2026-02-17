Blekinge Flygflottilj söker Flygplatsman inom fälthållning
2026-02-17
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Blekinge Flygflottilj söker Flygplatsman inom fälthållning till 24.Flygbaskompaniet
Är du intresserad av en civil tjänst med variation och stor möjlighet till personlig utveckling. Då är tjänsten som flygplatsman inriktning fälthållning troligtvis något för dig!
Om plutonen och dess verksamhet
242. R3-pluton är en pluton med uppgiften att till vardags drifthålla Ronneby Flygplats samt understödja vid värnpliktig befattningsutbildning. Plutonen upprättar även vid behov flygbas alternativt möjliggör start och landning på befintlig flygbas på annan geografisk plats. Plutonen kan komma att verka från flera platser parallellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I din roll arbetar du till vardags tätt tillsammans med fälthållningsbefälet med syftet att drifthålla Ronneby flygplats i alla konfliktnivåer. Det innebär b.la. att du med maskinell utrustning och fordon tillser att flygplatsen är öppen för start och landning av flygfarkoster. Arbetet innefattar även kompetensutveckling inom militärfärdighet så väl som funktionskunskap inom fälthållningstjänst. Militär färdighet innefattar exempelvis övningar tillsammans med andra såväl som personlig färdighet. Funktionskunskap innehåller b.la. färdighetsträning i maskin- och fordonshantering i olika väderförhållande såväl som omgivning. Tillsammans med fälthållningsbefälet utvecklas arbetslaget tillsammans exempelvis i flygfältsunderhål och flygfältsreparation för att säkerställa drift av flygplats. Rollen innebär att du är en del av krigsorganisationen som kombattant.
I arbetsuppgifterna ingår det också att delta i flottiljens beordrade verksamhet gällande beredskap samt övningar vilket kan vara på andra flygbaser än Ronneby. Du är med och stödjer vid utbildningar inom R3-funktionen samt stödjer med uppgifter inom kompani vid behov. Utvärderar och kommer med förslag som förbättrar verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkända slutbetyg
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
• Genomförd värnpliktsutbildning
• Erfarenhet av R3-tjänst
• Erfarenhet från fälthållning- eller räddningstjänst
• Erfarenhet av entreprenadmaskiner
• C eller CE-körkort
• Hjullastarutbildning
• Truckkort
• Förarbevis för terrängfordon
• ADR-utbildning
• Godkänd befattningsutbildning inom R3 fälthållningstjänst Dina personliga egenskaper
I rollen som flygplatsman fälthållning behöver du kunna arbeta både i grupp och självständigt där det ställs krav på att du är självgående. Vi förväntar oss att du är en god lagspelare och prestigelös inför dina kolleger samt att du känner ansvar inför uppgiften du är ålagd att lösa. Tjänsten ställer krav på flexibilitet i syfte att kunna hantera uppkomna situationer både enskilt och tillsammans med andra under stress. Arbetsuppgifterna är skiftande vilket innebär att du behöver vara lösningsorienterad och inneha god initiativförmåga. Tjänsten ställer krav på att du är noggrann, problemlösare samt tycker om att ha ordning och reda.
Tjänsten varierar från dag till dag och du kommer att delta i övningsverksamhet samt skarp verksamhet på andra orter.
Stor vikt vid lämplighet samt personliga egenskaper. Övrig information
Arbetsort: Ronneby
Typ av anställning: Civil tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader.
sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetstid: Schemalagd skifttjänstgöring med beredskap.
Lön: Individuell lönesättning
Anställning: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Om du saknar militär utbildning kommer du att få genomföra Grundläggande Soldatutbildning (GSU) för att kunna verka i krigsbefattning under alla beredskapsgrader.
Tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer. Även deltagande i övningsverksamhet kan innebära resor och arbetet kan tidvis bedrivas under andra tider än ordinarie arbetstid.
För att veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
C 242. R3-Pluton Lt Adam Sandqvist, 070-0500499, adam.sandqvist@mil.se
Stf C 242. R3-pluton Anton Engstrand, 073-416 27 44, anton.engstrand@mil.se
C Fälthållningstroppen 242. R3-pluton Joel Bolin, joel.bolin@mil.se
Fackliga företrädare:
Hans Bergvall, OFR/O tel. 070-949 06 08
Peter Bohnsack, OFR/S tel. 070-857 40 06
Jan-Anders Nilsson, SEKO tel. 073-422 23 40
Chatrine Larsson, SACO, telnr. 070-661 84 37
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-01.
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna tjänst.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
