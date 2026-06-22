Bleckblåslärare på Hörby Kulturskola
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2026-06-22
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Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Hörby Kulturskola söker en ny kollega. Hos oss ingår du i ett arbetslag tillsammans med kompetenta kulturpedagoger inom teater, bild, film, dans och musik och som team arbetar vi för en kulturskola för alla barn och unga i Hörby, vilket innebär att vi arbetar mycket med öppen verksamhet arbete i olika former. Vi arbetar ofta i tvärkonstnärliga projekt så du behöver vara öppen för samarbeten mellan olika ämnen.
Arbetet innehåller enskild undervisning i brassinstrument men också i ensembler. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Ensemble och orkesterledning tillsammans med andra kollegor ingår i arbetsuppgifterna. Bland annat kommer du att leda och ta fram lämpliga arrangemang för en nybörjarorkester där alla instrumentgrupper är välkomna.
Arbetet innebär även samverkan med grundskolan. I Kulturgarantin planeras en satsning för att synliggöra blåsinstrumenten i grundskolorna. Det är därför en stor fördel om du är van att arbeta i klasser/större grupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad brasslärare med högskoleutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom kulturskolan. Det är också meriterande om du har kunskaper på ackordinstrument. Har du även kompetens inom rytmik, piano eller färdigheter inom angränsande kulturområden så finns möjlighet till större tjänst.
Du behöver vara trygg i att undervisa både yngre barn och mer avancerade elever.
Du behöver ha körkort eftersom en del undervisning är förlagd till landsbygdsskolorna.
Som person ska du vara kreativ och driven. Du behöver kunna ta ansvar och vara kommunikativ samt kunna samarbeta med många aktörer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "88/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörby Kommun
(org.nr 212000-1108)
Hörby (visa karta
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242 80 HÖRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hörby kommun Kontakt
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln. 0415-378000 Jobbnummer
9973246