Bleach söker frisör & nagelteknolog!
2025-10-28
BLEACH söker ny stjärna till salongen!
Centrala Helsingborg.
Vill du arbeta i en modern, ljus och trendig salong där kvalitet, kreativitet står i centrum ? Nu söker vi på Bleach:
En driven passionerad frisör ( hyrstol) eller alt. anställning 50 %.
En skicklig ambitiös nagelteknolog ( hyrstol).
Hos oss får du:
En inspirerande arbetsmiljö mitt i hjärtat av Helsingborg
Möjlighet att växa i ett varumärke som värnar om både kvalité och personlighet
Full frihet att styra över din egen tid och kundkrets
Tillgång till fotohörna, contenthjälp och community med fokus på äkthet och kundupplevelse
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom ditt yrke och brinner för service
Vill vara en del av något större än bara en arbetsplats
Är självgående men uppskattar samarbete
Gillar att jobba i en miljö där man får vara sig själv - på riktigt
Intresserad? Mejla eller DM oss på Instagram @hairbyroberta eller @bleachhelsingborg
Välkommen till Bleach - där känsla, kvalité och vibe möts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: info@hairbyroberta.com
Detta är ett heltidsjobb.
