Blackjackdealer sökes i Kiruna
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Kiruna Visa alla kassapersonalsjobb i Kiruna
2026-07-20
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Vi söker dig som vill bli blackjackdealer i Kiruna. Det är ett socialt, fartfyllt och oväntat kul jobb för dig som vill ha något vid sidan av studier, annat jobb eller bara vill göra helgerna roligare.
Varför du kommer älska jobbet:
Du jobbar mitt i utelivet, där det händer.
Ingen kväll är den andra lik.
Du är värd för upplevelsen och skapar stämning för gästerna.
Flexibelt extrajobb: vi erbjuder 2-4 fyra helgkvällar i månaden.
Du får betalt för att ha kul.
Erfarenhet? Inte nödvändigt.
Vi utbildar dig kostnadsfritt och du lär dig allt från grunden. Det viktigaste är att du är:
Utåtriktad och trygg bland människor
Positiv, nyfiken och gillar tempo
18 år eller äldre
Schyssta villkor för dig
Kollektivavtal via Visita
Ingångslön från 161 kr/timme
OB, provision och semesterersättning
Pensionsgrundande lön
Ansök enkelt genom att klicka på "Sök tjänsten"
För frågor om tjänsten kan du kontakta Gabriel via mail gabriel.lundqvist@cherry.se
eller 076-834 14 25
Cherry Spelglädje AB har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, lounger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad i Söder till Kiruna i Norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
Spelglädje AB är den största operatören i landet av Landbaserat Kommersiellt spel och innehar över 80 procent av marknaden. Genom tillväxt av egen kraft i kombination med strategiska förvärv har Cherry Spelglädje idag en mycket god geografisk täckning. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt och Cherry Spelglädje har 600 anställda, dom flesta tillsvidareanställda på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Casinopersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherry.se/jobba
981 01 KIRUNA Kontakt
Gabriel Lundqvist gabriel.lundqvist@cherry.se 076-834 14 25 Jobbnummer
10007834