Blackjack dealer till Sollefteå
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Sollefteå Visa alla kassapersonalsjobb i Sollefteå
2026-02-16
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cherry Spelglädje AB i Sollefteå
, Kramfors
, Mark
, Härnösand
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Cherry Spelglädje söker blivande blackjack dealers till Sollefteå. Ingen tidigare erfarenhet krävs, då vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper.
Vill du ha ett socialt utvecklande jobb där ingen kväll är den andra lik? Då har vi jobbet för dig.
Att arbeta som dealer är ett väldigt roligt och spännande jobb som lämpar sig bra för dig som studerar, behöver ett arbete till eller helt enkelt vill ha väldigt roligt på jobbet.
Vi söker dig som vill vara en del av utelivet i stan och arbeta i en rolig och positiv miljö. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta direkt mot gästerna för att skapa en trevlig stämning.
Ett arbete hos oss är flexibelt då Cherry Spelglädje bedriver casino runt om i hela Sverige från Kiruna till Ystad. Så du kan med fördel ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort.
Vi erbjuder minst fyra helgkvällar i månaden vilket motsvarar ca 20 timmar. Möjlighet att arbeta mer vardagar och helger utöver detta finns.
Cherry är anslutna till Visita och arbetar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder lön enligt gällande avtal. Ingångslön från 156 kr per timme, beroende på tidigare erfarenhet från yrket. Utöver grundlönen tillkommer ersättning för OB, provision samt semesterersättning. Lönen är även pensionsgrundande.
Eftersom vi jobbar med spel har vi en åldersgräns på 18 år.
Känner du att detta är ett arbete som passar dig lämnar du enkelt din ansökan genom att klicka på "sök tjänsten" här nedan.
För frågor om tjänsten kan du kontakta Julia via mail julia.nyborg@cherry.se
eller 070-540 55 35
Cherry Spelglädje har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad till Kiruna! Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
Spelglädje AB är den största operatören i landet och innehar över 80 procent av marknaden. Genom tillväxt av egen kraft i kombination med strategiska förvärv har Cherry Spelglädje idag en mycket god geografisk täckning. Cherry spelglädje har 600 anställda dom flesta tillsvidareanställda på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherryspelgladje.se
881 31 SOLLEFTEÅ Kontakt
Chefscroupier
Julia Nyborg julia.nyborg@cherry.se 070-540 55 35 Jobbnummer
9745904