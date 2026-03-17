Blå Porten söker Souschef/kock
Boqueria AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-03-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boqueria AB i Stockholm
Blå Porten är en klassisk och välbesökt restaurang med anor från Djurgården. Vi värdesätter högt tempo, god service och kreativt köksarbete där både tradition och nytänkande får utrymme.
Arbetet Som souschef/kock hos oss blir du en central del av kökets ledning och ansvarar för den dagliga driften tillsammans med kökschef. Du stöttar och leder köksteamet under frukost, lunch och kvällsservering, hjälper till med planering av arbetsflöden, menyer och produktionsscheman samt säkerställer att råvaror, smak och presentation håller Blå Portens höga standard. Du deltar i beställningar, varumottagning, kostnadsuppföljning och ser till att rutiner för livsmedelshygien och HACCP efterlevs.
Vi söker Vi söker en erfaren souschef/kock med god ledarskapsförmåga och gedigen erfarenhet från restaurangkök i högt tempo. Du har vana att arbeta med både varmkök och kalla stationer, är trygg i att utbilda och coacha kollegor samt har förmåga att fatta snabba och tydliga beslut under stress. Erfarenhet av menyutveckling, portionsberäkning och köksekonomi är meriterande. Intresse för hantverk, råvaror och hållbarhet värderas högt.
Du är Du är ansvarstagande, tydlig i ditt ledarskap och trivs med att skapa struktur i ett rörligt och kreativt kök. Du kommunicerar väl med såväl kollegor som servicepersonal och bidrar till en positiv arbetsmiljö där utveckling och kvalitet står i fokus. Flexibilitet i arbetstider ingår då kvällar, helger och högsäsonger förekommer.
Kravspecifikation
Relevant utbildning och flera års erfarenhet som kock, varav minst några år i ledande roll
Erfarenhet från restaurangkök med högt tempo
God kunskap om köksekonomi, portionsberäkning och råvaruhantering
Kunskap om livsmedelshygien och HACCP
Goda kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska
Vi erbjuder En stimulerande arbetsmiljö på Djurgården i ett väl etablerat restaurangkoncept. Tjänsten erbjuds som heltid med kombination av dag-, kvälls- och helgarbete. Anställning inleds med provanställning. Du får möjlighet att påverka menyutveckling, arbeta med högkvalitativa råvaror och utveckla ett engagerat team i en plats med starkt kundfokus.
Skicka din ansökan med CV och gärna referenser. Urval och intervjuer sker löpande - vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boqueria AB
https://jobb.boqueria.se
Djurgårdsvägen 64
)
115 21 STOCKHOLM
Boqueria Group Jobbnummer
9803072