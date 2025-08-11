BK Höllviken söker Klubbchef
Neway i Sverige AB / Chefsjobb / Vellinge Visa alla chefsjobb i Vellinge
2025-08-11
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Neway i Sverige AB i Vellinge
, Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Ronneby
eller i hela Sverige
BK Höllviken är en av Skånes största fotbollsföreningar - med över 1200 aktiva medlemmar, ett starkt ideellt engagemang och en strategi som pekar framåt. Vi söker nu en klubbchef som vill vara med och driva utvecklingen av föreningens verksamhet, organisation och kultur.
Det här är en unik möjlighet för dig som kombinerar fotbollskompetens med ledarskap, struktur och passion för det ideella föreningslivet.
Om uppdragetSom klubbchef är du föreningens operativa ledare och ytterst ansvarig för att kansli, verksamhet och utvecklingsarbete hänger ihop. Du arbetar nära styrelse, anställda, ledare, föräldrar och externa samarbetspartners - med uppdrag att omsätta BK Höllvikens strategi i praktiken.
Du leder kansliets arbete, följer upp mål och budget, utvecklar interna rutiner och skapar goda förutsättningar för både barn- och ungdomsverksamhet, tränare och administration.
Vi söker dig som: Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap i förening, idrott eller ideell verksamhet
Har relevant utbildning, exempelvis inom sports management, idrottsvetenskap, ekonomi eller liknande
Förstår och brinner för fotbollens värdegrund och kultur
Är kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs med att samarbeta, leda och skapa långsiktig förändring
Har god digital vana och erfarenhet av att jobba med systemstöd (t.ex. Sportadmin, Fogis, ProCup)
Erfarenhet från barn- och ungdomsidrott, volontärdriven verksamhet och/eller arbete med jämställdhets- och inkluderingsfrågor är meriterande.
Viktigt för oss:Du delar BK Höllvikens värderingar om respekt, gemenskap och ansvar - och är en förebild i arbetet med att skapa en inkluderande, trygg och utvecklande miljö för alla våra medlemmar. Du ser strategin som ett verktyg, inte en hyllvärmare, och har förmågan att inspirera andra att gå i samma riktning.
Om tjänstenTjänsten är en heltidstjänst med placering i Höllviken. Arbetstiden är flexibel och omfattar även kvällar och helger. Du rapporterar till styrelsen.
AnsökanVi arbetar med löpande urval och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Filip Morfiadakis, 0707579110 alt. filip@neway.se
.
Välkommen till BK Höllviken - en förening i rörelse, med hjärta och riktning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Neway i Sverige AB
(org.nr 559212-7913), https://neway.se Arbetsplats
Neway Kontakt
Filip Morfiadakis filip@neway.se +46 707579110 Jobbnummer
9451710