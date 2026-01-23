Björkdalsgruvan söker bilmekaniker
Björkdalsgruvan AB / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå
2026-01-23
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Björkdalsgruvan AB i Skellefteå
Vill du ha ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där du bidrar till att hålla fordonsflottan i toppskick? Vi söker nu en engagerad och självgående bilmekaniker!Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss har du en nyckelroll i att säkerställa att våra fordon och maskiner underhålls och repareras på ett effektivt och säkert sätt.
Du arbetar självständigt och tar egna initiativ, samtidigt som du samarbetar med kollegor och andra funktioner på arbetsplatsen. Arbetet är varierande och innebär allt från reparationer av personbilar och tunga maskiner till deltagande i projekt och stöd till andra avdelningar.Dina arbetsuppgifter
- Reparation och underhåll av personbilar och tunga maskiner, både i fält och på verkstad Felsökning och enklare svetsarbeten
- Prioritera förebyggande underhåll och arbeta enligt utsedda rutiner
- Använda och utveckla vårt underhålls- och arbetsordersystem
- Säkerställa tillgång till reservdelar och förbrukningsmaterial
- Aktivt arbete med säkerhet och användning av rätt skyddsutrustning
- Dokumentation av utförda arbeten och rapportering av avvikelser
- Delta i projekt och samarbeta med entreprenörer Bidra till en god arbetsmiljö och följa lagar, förordningar och interna riktlinjerKvalifikationer
- Fordonsutbildning eller motsvarande erfarenhet
- Erfarenhet av reparation och underhåll av fordon och maskiner
- Självgående, lösningsorienterad och initiativrik
- God samarbetsförmåga och positiv inställning
- Vana att arbeta med dokumentation och digitala system
- Förmåga att arbeta strukturerat och hålla tidsplaner
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete med stort eget ansvar där du ges möjlighet att utvecklas och bidra till verksamhetens förbättring. Du kommer till en arbetsplats som präglas av säkerhet, miljö och god arbetsmiljöAnställningsvillkor
Detta är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning med startdatum enligt överenskommelse men snarast.
Du kommer ingå i en avdelning bestående av mekaniker, maskinförare och fastighetstekniker där du rapporterar till Chef för underhåll ovan jord
Sista ansökningsdag 2026-01-09. Urval och intervjuer sker efter storhelgerna.
Välkommen med din ansökan!
Vid vissa rekryteringar genomför vi en bakgrundskontroll på den kandidat som når det sista urvalssteget. Detta görs som ett led i vårt säkerhetsarbete och för att bidra till en trygg arbetsplats där både information och resurser hanteras på ett säkert sätt.
I Björkdalsgruvan, utanför Sandfors Kåge, bryter vi guldmalm i vår underjordsgruva. Vi ligger strax utanför Sandfors knappt fyra mil nordväst om Skellefteå. På vår site har vi hela gruvprocessen från prospektering, planering och brytning till själva anrikningen samt avfallshantering i form av dammar. Vi är ett ungt och drivet gäng med drygt 240 anställda och ett hundratal entreprenörer. Vi ägs av Alkane Resources. Du kommer till en kultur präglad av säkerhet, samarbete och optimism, där det är lätt att känna sig hemma. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/28". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björkdalsgruvan AB
(org.nr 556209-6098) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Björkdalsgruvan, Underhåll ovanjord Jobbnummer
9700245