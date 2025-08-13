Biträde på konferensanläggning med serveringskunskap
Gårda Konferens AB / Receptionistjobb / Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gårda Konferens AB i Göteborg
Nu söker vi en riktig stjärna till vår anläggning. Du är en person som är glad, full av energi och som trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo. Du skall vara service-minded och uppskatta att möta gäst. Det är viktigt att du kan ta egna initiativ och har god kunskap om mathantering samt har ett lugn som spiller av sig på både gäster och anställda.
Du är noggrann, närvarande och flexibel. Du har lätt att samarbeta med andra och är ett föredöme för dina kollegor. Du är en proaktiv problemlösare som gillar att få saker gjort.
Du skall klara att kommunicera med samtliga inblandade avdelningar för att uppnå att våra gäster åker härifrån med en fantastisk konferensupplevelse.
I dina arbetsuppgifter ingår framförallt att ansvara för gästernas matupplevelse såsom att ställa iordning fikabuffén och lunchbuffén och hantera serveringstillfällena. Mycket handlar om rent och snyggt och vi håller vår anläggning i gott skick hela dagen.
Arbetstiderna är till stor del måndag till fredag dagtid, dock kan vissa kvällar uppstå.
Du blir anställd på hela anläggningen med huvudplats på konferensen. Du skall dock vara öppen för att arbeta på andra positioner i verksamheten om det skulle krävas.

Publiceringsdatum
2025-08-13

Bakgrund
Du har utbildning inom konferens- och/eller restaurang.
Goda kunskaper i det svenska och engelska språket
Då vi arbetar mycket med mathantering är serveringskunskaper mycket meriterande.
Vi erbjuder:
Ett roligt, varierande jobb.
En prestigelös arbetsplats med lätt till skratt.
Friskvård
Möjlighet till interna utbildningar (Miljö, HLR osv)
Tjänsten är på 80% och vi tillämpar årsarbetstid så vissa veckor kan man arbeta mer och vissa veckor mindre. Start på anställningen blir under september månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
E-post: susanna@gardakonferens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konferensbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gårda konferens AB
Johan på Gårdas gata 5A
)
412 50 GÖTEBORG

Arbetsplats
Gårda Konferens AB Kontakt
Susanna Tunberg
susanna@gardakonferens.se
