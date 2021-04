Biträde butik och glasskafé - Söta Pärlans Konfektyr AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Söta Pärlans Konfektyr AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-132021-04-13Vi på Pärlans Konfektyr ägnar oss åt ett delikat hantverk. Vi kokar kolor och kolasås på klassiskt vis med smör, grädde och socker. Den första kolan såldes i december 2010 och i närheten av Nytorget på Södermalm finns vår butik och ett litet kök. Sedan hösten 2017 har vi också ett större kök i en gammal tegelbyggnad i Kräftriket intill Brunnsviken. Våra kolor och vår butik, med sin speciella atmosfär, är omskrivna i allt från New York Times, till Elle och Hemmets Journal och lockar såväl stockholmare som turister på besök.Våra produkter skickas också till butiker, kaféer, restauranger och hotell runt om i Sverige, och en hel del går på export till länder som Norge, Tyskland och Japan.ArbetsuppgifterVi söker nu dig som vill ta hand om vår butik och möta våra fantastiska kunder. Du ska älska att skapa minnesvärda upplevelser för människor, göra dem glada, och vi ser gärna att du har en känsla för form och färg och månar om att vår butik alltid ska vara prydlig och inbjudande. Du kommer också ägna en hel del tid åt att packa askar med kolor så det är viktigt att du gillar handarbete och är flink.Denna sommar kommer vi, i samarbete med våra vänner Gelato Caput Mundi, sälja mjukglass i butiken med vår kolasås som topping. Det innebär att tjänsten även innefattar preppning av mjukglass!Du ska ha tidigare erfarenhet att jobba med service och försäljning i butik eller kafé. Formell examen inget krav, det viktiga är din personlighet, erfarenhet och attityd. Då vi har många internationella besökare är det viktigt att du känner dig bekväm med engelskan och ytterligare språk är såklart ett plus.Vi är ett litet gäng med stort engagemang som jobbar nära varandra. Det är viktigt att vi kan backa upp för varandra och att alla tar ansvar för att det vi gör håller yppersta kvalité. Vi vill att du har en förmåga att se vad som behöver göras och kan jobba självständigt. Sen är det naturligtvis viktigt att du är en glad person som kan behålla ett gott humör och fokus även i stressade situationer.Typ av anställningTidsbegränsad anställning under sommaren 2020. Under hösten ser vi sen gärna att du jobbar helg i butik, och emellanåt vid behov även hoppar in i köket i Kräftriket.Sista dag att ansöka är 2021-05-13Söta Pärlans Konfektyr ABNytorgsgatan 3811640 Stockholm5688603