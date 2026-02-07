Biträde/Barista sökes till Salladsfabriken i Lund
2026-02-07
Är du student i Lund och söker ett flexibelt deltidsjobb i en härlig miljö? Då kanske du är den vi letar efter!
Salladsfabriken är en populär salladsbar i Lund där vi serverar fräscha sallader och gott kaffe med fokus på kvalitet och service. Nu söker vi en Biträde som vill bli en del av vårt team.
Arbetsuppgifter
Som Biträde hos oss kommer du bland annat att:
Tillreda sallader enligt våra koncept
Arbeta i kassa och hantera betalningar
Förbereda och servera kaffe (barista-arbete)
Ge våra kunder ett trevligt och professionellt bemötande
Vi söker dig som:
Är student och bor i Lund med omnejd
Trivs med kundkontakt och arbete i ett högt tempo
Kan prata svenska (krav)
Har erfarenhet som barista (meriterande, men inget krav)
Är ansvarstagande, noggrann och positiv

Publiceringssdatum2026-02-07

Om tjänsten
Omfattning: 25 % deltid (timanställning)
Arbetstider: Främst vardagar kl. 11.00-14.00
Lön: 140 kr/timme
Låter det här som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Skicka din ansökan via e-post tillsammans med ditt CV. Skriv gärna några rader om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: salladsfabrikenlund@gmail.com Arbetsgivare Sheikh Hussein, Mahmoud
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
222 35 LUND Arbetsplats
Salladsfabriken Jobbnummer
9729456