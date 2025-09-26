Biträdande verksamhetschef till VO Anestesi
2025-09-26
Vill du vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård inom Region Gävleborg? Vi söker en engagerad och driven biträdande verksamhetschef till vårt team i Gävle, med hela regionen som upptagningsområde.
Hos oss på verksamhetsområde anestesi bedriver vi högkvalitativ anestesi-, operations-, uppvaknings- och intensivvård. Vi erbjuder även service genom sterilcentral och smärtmottagning. Med verksamhet både i Gävle och Hudiksvall, ger vi stöd till alla opererande avdelningar och genomför både planerade och akuta ingrepp, alltid med patientens bästa i fokus. Vår verksamhet är ISO-certifierad och vi lägger stor vikt vid systematiskt kvalitetsarbete.
I Gävle arbetar cirka 330 medarbetare och vi har en bred anestesiologisk kompetens. Vi har ett trivsamt arbetsklimat och en stark gemenskap. Vi står inför både utmaningar och möjligheter när vi rustar oss för framtiden, och du kommer att ha en nyckelroll i detta arbete.
Som biträdande verksamhetschef kommer du att ha ett brett och mångsidigt uppdrag, med ansvar för både operativt och strategiskt ledningsarbete. Du får mandat att leda och utveckla verksamheten i Gävle, och ansvarar för drift, medarbetare, arbetsmiljö och produktion.
Du kommer att
• ha personalansvar för upp till 15 vårdenhetschefer och vara tillgänglig för att stödja dem i deras arbete
• agera förebild och tillsammans med teamet identifiera utvecklingsbehov samt sätta lokala mål och prioriteringar som stämmer överens med övergripande strategier
• säkerställa att vården bedrivs enligt riktlinjer med fokus på kvalitet och trygghet
• vara en drivande kraft i arbetet med kompetensförsörjning, hållbar arbetsmiljö och utveckling av arbetssätt, metoder och vårdprocesser.
Hos oss får du
• stöd i ditt arbete genom chefskollegor och stabsfunktioner
• ett meningsfullt arbete i ett spännande utvecklingsskede
• möjlighet att utvecklas i ditt chef- och ledarskap inom ett välfungerande och stabilt verksamhetsområde
• frihet att inom chefsuppdragets ramar driva utveckling.
Vi söker en ledare med genuint intresse för människor, ledarskap och förändringsledning. Du är tydlig, trygg och kommunikativ, med förmåga att leda genom andra och fatta beslut. Du ser möjligheter i ständig utveckling och trivs med långsiktig planering och uppföljning.
Som biträdande verksamhetschef ser vi att du har
• högskoleutbildning med inriktning hälso- och sjukvård
• erfarenhet inom hälso- och sjukvård
• flerårig chefserfarenhet med verksamhets- och personalansvar
• praktisk erfarenhet av processutveckling och förändringsledning.
Erfarenhet av att leda andra chefer är meriterande, liksom strategisk ledarerfarenhet. Även erfarenhet inom anestesi och/eller operationssjukvård är meriterande för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Fler fackliga kontaktuppgifter:
Angelica Högberg, Ledarna, angelica.hogberg@regiongavleborg.se
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
