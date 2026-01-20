Biträdande verksamhetschef till Norlandia Kvarnbacken
Norlandia Care AB / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-01-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Care AB i Linköping
, Mjölby
, Haninge
, Örebro
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du få chansen att växa in i chefsrollen tillsammans med en erfaren kollega? Vi söker nu en biträdande verksamhetschef som får möjlighet att utveckla sitt ledarskap och samtidigt bidra till framtidens äldreomsorg! Låter detta intressant? I så fall är vi nyfikna på att höra mer om dig!
Om tjänsten och verksamheten: Norlandia har fått förtroende av Linköpings kommun att driva Kvarnbackens vårdboende i Linköping från och med den 1 oktober 2026 och söker nu efter en biträdande verksamhetschef.
Kvarnbackens vårdboende omfattar 42 lägenheter (45 platser) med inriktning somatisk omsorg fördelat på tre avdelningar. Verksamheten ligger på Stationsgatan 3 i Tannefors, i nära anslutning till Stångån.
Under ledning av verksamhetschefen och dig, som biträdande verksamhetschef, finns här ett härligt gäng av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och teamledare som tillsammans arbetar för att de boende ska få en kvalitativ god vård- och omsorg.
Rollen som biträdande verksamhetschef: Som biträdande verksamhetschef kommer du att driva, leda och utveckla Kvarnbackens vårdboende tillsammans med verksamhetschef. Tjänsten kommer utformas tillsammans med verksamhetschef. Du kommer vara delaktig i verksamheternas medarbetare, kvalitet, kund och ekonomi samt upprätthålla en god och nära samverkan med våra uppdragsgivare samt lokala aktörer. Du säkerställer att verksamheten följer gällande lagar, förordningar och direktiv, och att vård- och omsorgstjänster utförs i enlighet med företagets värderingar och kvalitetskrav. Tjänsten innebär även att ha personalansvar. Du rapporterar direkt till verksamhetschef.
Vi arbetar i team, integrerat och nära de boende och deras anhöriga. Du arbetar med ett strategiskt tänk i ett omväxlande tempo och du har förmåga att skapa en god och samverkande anda i medarbetargruppen.
Rollen som biträdande verksamhetschef är ett naturligt första steg in i Norlandias ledarorganisation med målet att utveckla ett successivt ledningsansvar för att på sikt axla rollen som verksamhetschef för någon av våra verksamheter.
Vi erbjuder dig: I rollen som biträdande verksamhetschef erbjuds du ett spännande och utmanande uppdrag, där du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap med målet att på sikt växa in i rollen som verksamhetschef. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team med högt i tak som förutom tätt samarbete även har väldigt roligt ihop!
För att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag får du en gedigen och individuellt anpassad introduktion, kontinuerlig stöttning av erfaren verksamhetschef/mentor/regional verksamhetschef, löpande utbildning, ledardagar och kompetensutveckling. Vi arbetar även med stöd av digitala verktyg.
På central nivå finns tillgång till stödfunktioner med spetskompetens och gedigen erfarenhet inom områdena kvalitet, ekonomi, HR, marknad och IT.
Självklart har vi även friskvårdsbidrag, följer kollektivavtal, erbjuder andra förmåner och personalrabatter via Nolandiaportalen.
Vem vi söker? Vi söker dig som har ett stort engagemang och intresse för äldreomsorgen och trivs i en prestationsinriktad organisation med höga mål. Du har ett coachande förhållningssätt med förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Du är en duktig kommunikatör och bidrar till ett gott arbetsklimat för medarbetare, boende, anhöriga och kollegor. För dig är det en självklarhet att arbeta på ett strukturerat sätt och du förstår vikten av att kunna prioritera dina uppgifter samt ha ett affärsmässigt tänk.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper så som självständighet, lösningsorienterad, flexibel, ambitiös och drivande. Du tror precis som vi på ett nära ledarskap samt har ett brinnande intresse för en kvalitativ äldreomsorg.
Utbildning, erfarenhet och övriga kvalifikationer:
Lämplig högskoleutbildning minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande äldre högskoleutbildning.
Du bör ha tidigare erfarenhet av äldreomsorg.
Någon form av ledarskapserfarenhet är starkt meriterande.
Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom vård och omsorgssektorn.
Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
God systemvana.
B-körkort.
Övrig information:
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning.
• Omfattning: Heltid.
• Tillträde: 2026-09-14 eller enligt ÖK.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Ansökningar som inte erhåller formell kompetens kommer att sorteras bort.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15.
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Robert Szasz, regional verksamhetschef Norlandia region Öst E-postadress: robert.szasz@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7082631-1798662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Platensgatan 3 (visa karta
)
582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Jobbnummer
9694878