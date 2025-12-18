Biträdande verksamhetschef till kirurgikliniken
Vi söker dig som vill vara med och utveckla kirurgikliniken på Hallands sjukhus, så att den blir ännu bättre för både patienter och medarbetare.
Rollen syftar till att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap, säkerställa att våra läkare får det stöd de behöver för att trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Är du den vi söker?
Om arbetsplatsen
Hallands sjukhus omfattar akutsjukhusen i Halmstad och Varberg samt planerad verksamhet i Kungsbacka. Vi är cirka 4 000 medarbetare som arbetar för högkvalitativ vård och god tillgänglighet. Region Halland har visionen "Halland - bästa livsplatsen" och strävar efter mångfald och jämställdhet.
Kirurgikliniken vid Hallands sjukhus är en dynamisk och bred verksamhet som ansvarar för sluten- och öppenvårdskirurgi i hela Halland. Här möter vi patienter med allt från cancersjukdomar, gallstensbesvär och kärlsjukdomar till bråck och traumafall. Vi tar emot cirka 1 800 patienter varje månad på den kirurgiska akutmottagningen och arbetar med avancerade operationstekniker för att ge bästa möjliga vård. Kliniken finns i Halmstad, Varberg och Kungsbacka och har cirka 246 medarbetare som tillsammans skapar en kultur präglad av engagemang, utveckling och samarbete.
Om uppdraget
Som biträdande verksamhetschef blir du en del av klinikens ledningsgrupp och får en nyckelroll i att driva utveckling, stärka ledarskapet och bidra till framtidens kirurgi. Du är placerad i Halmstad och ansvarar för cirka 29 läkare samt ersätter verksamhetschefen vid behov.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Bemanning och schemaläggning i samarbete med övriga chefer
- Arbetsmiljöansvar för läkargruppen
- Utbildning och kompetensförsörjning
- Medarbetarsamtal och lönesamtal
- Rekrytering
- Daglig operativ styrning
Uppdraget som biträdande verksamhetschef är för närvarande på 70 % men
omfattningen kan förändras över tid. Uppdraget kombineras med annan befattning inom
kliniken. Du anställs i en tillsvidareanställning vid din grundprofession med ett
förordnande som chef i fyra år.
På kliniken finns en klinikassistent som är behjälplig med visst administrativt stöd kring
Publiceringsdatum2025-12-18Profil
Vi söker dig som har högskoleutbildning och gedigen erfarenhet inom hälso- och sjukvård, företrädesvis som läkare, och med ett intresse för ledarskapsfrågor. Tidigare erfarenhet av ledande befattningar och god kännedom om kirurgisk verksamhet är meriterande.
För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som har god självinsikt och vill vara ett föredöme i vardagen. Du visar omtanke, inspirerar och motiverar dina medarbetare i förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Du har helhetssyn, bygger starka relationer och samarbetar effektivt både inom och utanför enheten. Som ledare är du strukturerad, tydlig i din kommunikation och närvarande - med förmåga att styra verksamheten mot uppsatta mål. Vi värdesätter personlig lämplighet högt.
Fackliga kontakter
Läkarförbundet: Mihai Ölund - 035-14 77 61
Vårdförbundet: Marika Magnusson - 0340-48 22 72
Kommunal: Alia Persson - 035-261 62 48
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag!
Intervjuer är planerade att genomföras den 20 januari i Halmstad.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som chef i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chef!
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
