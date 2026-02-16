Biträdande verksamhetschef till Hand- och Plastikkirurgi
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
Välkommen till en klinik med fokus på forskning och utveckling, här arbetar vi med trygghet, moderna resurser och samarbete.
Vi söker nu dig med driv och vilja att leda oss framåt tillsammans med övriga ledningsgruppen och alla medarbetare!
Vårt erbjudande
Hand- och plastikkirurgiska kliniken med Brännskadecentrum är en universitetsklinik inom Sinnescentrum i Region Östergötland, där högspecialiserad vård, forskning och utveckling möts i en innovativ miljö. Hos oss arbetar vi med avancerad handkirurgi, plastikkirurgi och brännskadevård, både akut och elektivt, och är en del av ett nationellt kompetenscentrum.
Vi är en av Sveriges två enheter för brännskador och har även nationella uppdrag inom könsdysfori och perifer facialispares. Vi har tillgång till modern teknik, ett brett patientunderlag och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling, såsom specialistutbildning eller forskning. Vår arbetsmiljö är trygg och stöttande, med fokus på samarbete, där patienten alltid står i centrum.
Här får du chansen att leda en verksamhet som bidrar till att återge patienter bästa möjliga funktion och livskvalitet - och att göra skillnad på riktigt, för livet.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.
Som biträdande verksamhetschef på Hand- och plastikkirurgiska kliniken har du ett brett ansvar som omfattar såväl ledarskap för vårdens enhetschefer som övergripande frågor kring arbetsmiljö, patientsäkerhet, ekonomi och utveckling. Du samarbetar tätt med och rapporterar till verksamhetschefen samt är ställföreträdande för denne vid behov. Du är en nyckelperson i ledningsgruppen, med en sammanhållande funktion i ledningsarbetet och bärande roll i verksamhetens styrning och utveckling.
Rollen innebär att du driver utvecklingsprojekt, bidrar till att stärka klinikens innovationskraft och arbetsmiljö, samt säkerställer att den höga kvaliteten i vården bibehålls för både patienter och medarbetare. Du kan också röra dig obehindrat mellan övergripande utvecklingsfrågor och det praktiska genomförandet i vardagen.
Vi är idag cirka 140 engagerade medarbetare där flera har valt att fördjupa sig inom olika spetsområden eller kombinera kliniskt arbete med forskning. Hos oss är samarbete och utveckling grunden för både högkvalitativ vård och god arbetsgemenskap.
Om dig
Vi söker dig med högskoleutbildning samt chefs- och ledarerfarenhet. Det är meriterande med erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt ledarutbildningar. Du är driven, kommunikativ, lyhörd och prestigelös, med god samarbetsförmåga och struktur. Som chef är du trygg, motiverande och ger andra befogenheter för att nå gemensamma mål. Du hanterar konflikter konstruktivt och har god organisationsförmåga, ser helheten och fattar beslut för verksamhetens bästa. Du planerar och prioriterar effektivt, håller tidsramar och har goda kunskaper svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personliga kompetenser och intresse för ledarskap.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande med en tillsvidareanställning i din grundprofession.
Intervjuer planeras att hållas fredag 13 mars, torsdag 19 mars samt fredag 20 mars. Rekryteringstester kan komma att användas i processen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Verksamhetschef Pia Olofsson pia.olofsson@regionostergotland.se
