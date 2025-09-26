Biträdande verksamhetschef till Crewford Care
2025-09-26
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Allmänt
Som medarbetare hos Crewford Care erbjuds du stora möjligheter till professionell och personlig utveckling tillsammans med en driven och växande organisation.
Crewford Care bedriver två HVB-hem - HVB Diö och HVB Alexander - samt ett stödboende i Älmhult. Våra HVB-hem tar emot pojkar i åldern 13-17 år med ett socialt nedbrytande beteende, i form av begynnande kriminalitet och/eller missbruk.
Vi är en nytänkande aktör som utgår från den senaste forskningen och tillämpar metoder som visat sig mest effektiva för att möta ungdomars och klienters vårdbehov. Du blir en del av ett engagerat team med bred kompetens och erfarenhet, där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som biträdande verksamhetschef på HVB har du ett övergripande ansvar för att planera, leda och följa upp vården och behandlingen av ungdomar placerade hos oss. Rollen innebär ett nära samarbete med ungdomarna, deras nätverk, socialtjänsten och övriga aktörer runt individen. Du arbetar nära verksamhetens föreståndare och är en nyckelperson i utvecklingen av verksamheten. Rollen innebär både operativa och strategiska arbetsuppgifter, och ger goda möjligheter att växa inom organisationen. Som biträdande verksamhetschef förväntas du även kunna vikariera för föreståndaren vid semester och ledighet.
I rollen ingår även handledning och stöd till personalgruppen, samordning av vårdplaner och genomförandeplaner samt dokumentation och uppföljning.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Handleda och stötta personalgruppen i det dagliga arbetet
• Samordna och följa upp insatser utifrån vård- och genomförandeplaner
• Vara kontaktperson gentemot socialtjänst, skola, BUP och andra aktörer
• Hålla i regelbundna möten och uppföljningar med socialtjänst och nätverk
• Upprätta social dokumentation och månadsrapporter
• Bidra till utvecklingen av verksamheten och våra arbetssättKvalifikationer
• Socionomexamen eller annan relevant kandidatexamen inom socialt arbete/beteendevetenskap
• God kunskap om socialt arbete, gällande lagstiftning och praxis
• Erfarenhet av att arbeta med barn/unga inom HVB, familjehem eller annan vårdform
• Vana vid social dokumentation och journalföring
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Utbildning/erfarenhet inom BBIC
• Utbildning/erfarenhet inom MI, KBT eller annan evidensbaserad metod
• Kunskap och erfarenhet av arbete med NPF
• Erfarenhet av familjebehandling, missbruksvård eller kriminalitetspreventivt arbete
• Erfarenhet av handledning och ledarskap
Vi söker dig som är
• Kommunikativ och lyhörd- Strukturerad och lösningsfokuserad
• Flexibel och stresstålig
• Engagerad och ansvarstagandeÖvrig information
• Tjänstgöringsgrad: 100 %
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Utdrag ur Polisens belastningsregister för HVB krävs före anställning
• Tjänsten är stationerad i Älmhult, resor kan förekomma
• Arbetet sker huvudsakligen dagtid men viss tjänstgöring på kvällar och helger förekommer
• Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten
Crewford Care erbjuder goda karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas vidare inom organisationen.
Tjänsten tillsätts löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
