Biträdande verksamhetschef till barn unga och familj
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv / Sjukvårdschefsjobb / Sundsvall
2026-03-27
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Sedan den 1/7 2025 har vi en ny socialtjänstlag som har ersatt den gamla lagen från 1980.
Inom socialtjänstens ansvarområde pågår nu ett spännande och viktigt omställningsarbete, som övergripande innebär att göra socialtjänsten mer anpassad till dagens samhälle. Den nya lagen ställer bland annat högre krav på förebyggande och kunskapsbaserat arbete, tillgänglighet och planering av socialtjänstens insatser. Dessutom stärker den nya lagen barnrättsperspektivet.(
Verksamhetsområdet står inför ett omfattande förändringsarbete kopplat till ny socialtjänstlag, samtidigt som en stabil och rättssäker drift ska säkerställas. För att möta dessa krav behöver ledningsstrukturen förstärkas och skapa tillräcklig kapacitet att hantera utveckling, omställning och operativ stabilitet.
Tjänsten inrättas som en riktad förstärkning av ledningsfunktionen med fokus på utveckling, samordning och genomförandekraft. Funktionen bidrar även till kunskapsöverföring och långsiktig organisatorisk kapacitetsuppbyggnad.
Så här bidrar du i rollen som biträdande verksamhetschef till barn unga och familj
Som biträdande verksamhetschef har du en central roll i att leda och driva utvecklings- och förändringsarbete inom verksamhetsområdet. Du arbetar nära verksamhetschef och enhetschefer och har ett särskilt ansvar för att säkerställa att strategiska initiativ får genomslag i hela organisationen. Du har mandat i utvecklings- och förändringsfrågor och ersätter verksamhetschefen vid dennes frånvaro.
I uppdraget ingår:
- att leda omställningen till den nya socialtjänstlagen
- driva utvecklingsinitiativ och förbättringsarbeten
- stärka intern samverkan mellan enheter och funktioner
- bidra till systematisk kompetensförsörjning och introduktion av nyanställda
- stödja verksamheten i förändringsledning och utveckling av arbetssätt
- bidra till utveckling av öppenvårdens struktur och arbetssätt
- säkerställa genomslag för utvecklingsuppdrag i hela organisationen
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med socionomexamen eller annan relevant akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig i kombination med flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom socialtjänstens område. Du har mycket god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Du har även:
- erfarenhet av att leda utvecklings- eller förändringsarbete
- erfarenhet av arbete i politisk styrd organisation
- erfarenhet av samverkan mellan olika verksamheter och huvudmän
- god digital kompetens och vana att arbete i verksamhetssystem och administrativa system
- B-körkort
Vi ser det som meriterande med:
- utbildning inom ledarskap, förändringsledning eller verksamhetsutveckling
- erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete i offentlig sektor
- erfarenhet av implementering av lagstiftning eller större reformer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och riktning i förändring. Du är utvecklingsorienterad och har förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta resultat som stärker verksamhetens kvalitet och hållbarhet. Du har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt. Med ett strategiskt helhetsperspektiv prioriterar du rätt insatser, samtidigt som din problemlösande och analytiska förmåga gör att du kan hantera komplexa frågor och driva arbetet framåt på ett strukturerat sätt.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv Kontakt
Eva Leijon 060191094 Jobbnummer
9822409