Biträdande verksamhetschef till Attendo Hagalund
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Vi söker en biträdande verksamhetschef till Attendo Hagalund i Linköping.
Hagalund är ett äldreboende med 48 platser med inriktning somatik och demens. Verksamheten är centralt belägen och drivs av Attendo på uppdrag av Linköpings kommun. I verksamheten förutom verksamhetschef arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden.
I din roll som biträdande verksamhetschef arbetar du tillsammans med verksamhetschef för att driva, leda och utveckla verksamheten. Du rapporterar direkt till verksamhetschef och ingår i en kompetent ledningsgrupp för verksamheten där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll. Vi har en decentraliserad organisation där du får utrymme att utveckla dina idéer och ditt ledarskap.
Beskrivning av tjänsten
Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschef för verksamhetens medarbetare, kvalitet, ekonomi och kundkontakter. Du får tillgång till ett färdigt koncept som grundar sig på ett väl inarbetat kvalitetsarbete och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd från verksamhetschef, regionala resurser samt kvalitets-, ekonomi-, marknads- och HR-avdelning.
Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning så som socionom, sjuksköterska eller annan eftergymnasial utbildning som ger likvärdig kompetens är ett krav. Du har erfarenhet av ledande befattning inom hälso-och sjukvård och/eller social omsorg och det är meriterande om det varit inom privat omsorg.
Vi söker dig som sätter kunden i centrum och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du är trygg i ditt ledarskap, kommunikativ och förtroendeingivande. Vi lägger vikt vid att du är resultatorienterad och drivs av ständig förbättring. Du är engagerad, flexibel och arbetar strukturerat så väl i grupp som självständigt.
Du har goda kunskaper i Officepaketet och hanterar svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-03-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Mattias Jesmin
Verksamhetschef
Telefonnummer: 072-142 92 38
Mail: mattias.jesmin@attendo.se
