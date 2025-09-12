Biträdande verksamhetschef på Anneborg HVB, dagtid 100 %
Humana AB / Sjukvårdschefsjobb / Götene Visa alla sjukvårdschefsjobb i Götene
Vill du vara med och göra skillnad? - Anneborg HVB söker Biträdande verksamhetschef
Nu har du chansen att bli en viktig del av vårt engagerade team på Anneborg HVB.
Hos oss får du en roll där du, tillsammans med verksamhetschef Anna-Carin Nyberg och ett dedikerat team, arbetar för att ge ungdomar en trygg och utvecklande vardag.
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du varje dag får bidra till att ge ungdomar en tryggare framtid - och som tror på ungas potential att växa.
OM OSS Vi är en mindre verksamhet i Götene kommun med sju platser för pojkar mellan 14-18 år som är placerade enligt SoL eller LVU från hela Sverige. Målgruppen har ofta psykosocial, neuropsykiatrisk eller psykologisk problematik. Det kan bland annat yttra sig i låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott samt antisocial utveckling, innefattande kriminalitet. Avgörande är att bygga ärliga relationer, ge var och en stöd i att bygga upp sin självkänsla, förstå sig själv bättre och utveckla strategier för ett fungerande liv.
Vår metodik bygger på:
• En salutogen, lågaffektiv och motiverande behandlingsmiljö.
• Individanpassade insatser som rePULSE, MI, LAB, B12, A-CRA och social färdighetsträning.
• Samarbete med Humanas mottagning Cureum för psykologiska och psykiatriska insatser.
OM TJÄNSTEN Som biträdande verksamhetschef har du ett tätt samarbete med verksamhetschefen och blir en viktig kugge i vårt dagliga arbete. I tjänsten ingår även egen utveckling samt kontinuerlig fortbildning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: - Stöd till personal
• Schemaläggning
• Daglig drift och arbetsmiljö
• Uppföljning av kvalitet och behandlingsresultat
• Driva förändrings- och förbättringsarbete i linje med Humanas värderingar
VEM ÄR DU? Som biträdande verksamhetschef på Anneborg HVB är du intresserad av socialt arbete och trivs i en vardag som kombinerar struktur med akuta utmaningar samt har förmågan att coacha både kollegor och ungdomar genom komplexa situationer. Hos oss förväntas du vara flexibel, lösningsfokuserad, stresstålig, trygg och tydlig. Genom att arbeta utifrån Humanas värdegrund och evidensbaserad praktik för individuell vård är du en del i att kvalitetssäkra samt utveckla verksamheten.
Formella krav för denna tjänst är: - relevant högskoleutbildning såsom socionom eller beteendevetare, alternativt minst 2-årig eftergymnasial utbildning som socialpedagog eller likvärdig.
• erfarenhet av målgruppen
• erfarenhet av arbetsledande funktion
• att du trivs i en miljö där det tas snabba beslut
Meriterande är: - utbildning/arbetserfarenhet av rePULSE, MI, LAB, Kriminalitetsprogrammet B12 och/eller A-CRA
• tidigare arbete på HVB/institution
ÖVRIGT Manuellt B-körkort krävs för tjänsten. Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett HÄR
Tjänsten: Tillsvidareanställning, 100 % dagtid (beredskap vissa veckor ingår)
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse, intervjuer sker löpande
Lön: Enligt överenskommelse och kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 3 oktober 2025
Vill du veta mer? Kontakta verksamhetschef Anna-Carin Nyberg på anna-carin.nyberg@humana.se
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
