Biträdande verksamhetschef/läkarchef Ortopedkliniken, Halmstad
2026-04-13
Vi söker dig som vill vara med och utveckla ortopedkliniken på Hallands sjukhus så att den blir ännu bättre för både patienter och medarbetare.
Syftet med den här rollen är att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap, säkerställa att våra läkare får det stöd de behöver för att trivas och utvecklas i sin yrkesroll samt att utveckla och driva verksamheten framåt. Är du den vi söker?
Ortopedkliniken på Hallands Sjukhus har en bred ortopedisk verksamhet inkluderande akutverksamhet i Varberg och Halmstad. Ryggortopedi är centraliserat till Halmstad och avancerad övre extremitetskirurgi till Varberg, i övrigt är verksamhetsuppdraget lika i Halmstad och Varberg. I Kungsbacka bedrivs dagkirurgisk verksamhet. Kliniken har totalt drygt 200 medarbetare varav 55 är läkare i olika faser av yrkeskarriären.
Som biträdande verksamhetschef kommer du att vara placerad i Halmstad och under ledning av verksamhetschefen ha en viktig roll i ledningsarbetet med verksamhetsutveckling och patientsäkerhet vid klinikens utbudspunkt i Halmstad. Du ingår i klinikens ledningsgrupp, tillsammans med verksamhetschef och sex avdelningschefer samt biträdande verksamhetschef för Varberg och Kungsbacka. I uppdraget ingår att ersätta verksamhetschefen vid dennes frånvaro. Du har det direkta personalansvaret för klinikens läkare i Halmstad, ca 30 personer.
Ansvar för bemanningsfrågor, i samarbete med övriga chefer inom ortopedkliniken
Arbetsmiljöansvar för läkarna
Ansvar för läkarnas utbildning och kompetensförsörjning
Medarbetarsamtal och lönesamtal
Rekrytering
Daglig operativ styrning
På kliniken finns en klinikassistent som är behjälplig med visst administrativt stöd kring läkarna.
Det finns goda förutsättningar att kombinera uppdraget med klinisk tjänstgöring. Uppdraget som biträdande verksamhetschef är för närvarande på 50 % men omfattningen är flexibel. Uppdraget kombineras med annan befattning inom kliniken. Du anställs i en tillsvidareanställning vid din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.
Vi söker dig som har högskoleutbildning med gedigen erfarenhet av hälso- och sjukvård, företrädesvis som läkare, med intresse för ledarskapsfrågor. Tidigare erfarenhet inom ledande befattning och god kännedom gällande ortopedisk verksamhet är meriterande.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en person med god självinsikt som strävar efter att vara ett föredöme. Du visar personlig omtanke och kan inspirera och motivera dina medarbetare i förändringsprocesser och verksamhetsutveckling. Du ser till helheten och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, såväl inom som utom enheten. Som person är du strukturerad, tydlig i din kommunikation, närvarande och kan styra verksamheten efter uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som chef här.
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD
Halmstad Jobbnummer
9849146