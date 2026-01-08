Biträdande verksamhetschef, Humana Norrtälje Hamn
Humana AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-01-08
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Brinner du för äldreomsorgen, är legitimerad sjuksköterska, och känner att du vill göra skillnad? Sök då tjänst hos oss som biträdande verksamhetschef på Humana Norrtälje Hamn.
Tillsammans med verksamhetschef erbjuds du att vara med och leda, driva samt utveckla ett av våra fina boenden samtidigt som du dagligen arbetar med att ge människor ett bra liv.
I din roll som biträdande verksamhetschef kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Tjänsten som biträdande verksamhetschef på Humana Norrtälje Hamn är en tillsvidare tjänst på 100% och med fördelning 80% biträdande verksamhetschef och 20% tjänstgöring som sjuksköterska. Rollen innebär hälso- sjukvårdsansvar, personalansvar, budgetansvar, kvalitetsarbete samt ersätta verksamhetschef vid dennes frånvaro.
I din roll som biträdande verksamhetschef ansvarar du för att leda och utveckla verksamhetens hälso- sjukvård samt driva kvalitetsarbetet gällande bland annat BPSD och palliativ vård.
Personalansvar för hälso- sjukvårdspersonal samt omvårdnadspersonal, natt, ligger under biträdande verksamhetschefens ansvar och du bidrar med att skapa engagemang och delaktighet samt finnas som stöd till din personal.
I rollen som biträdande verksamhetschef kommer du huvudsakligen att arbeta med att:
ansvara för boendets hälso- och sjukvårdspersonal och nattpersonal.
driva utvecklings- och kvalitetsarbete kopplat till verksamheten samt ersätta verksamhetschef vid frånvaro.
arbeta som sjuksköterska en viss del av din tjänstgöring och i din roll utbilda/handleda omvårdnadspersonal.
Vem är du?
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi utgår från Humanas ledarskapsprofil vid rekrytering av nya chefer. Du ska vara handlingskraftig, resultatorienterad och ha en god självkännedom. Vi ser gärna att du har en god kommunikativ förmåga där du har lätt för att skapa och vidhålla kontakter.
För denna tjänst krävs det att du har:
erfarenhet av ledarskap.
legitimation som sjuksköterska.
Det är även meriterande om du har:
erfarenhet av att driva kvalitets- och förändringsarbete.
erfarenhet av att leda hälso- sjukvårdspersonal.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Välkommen med din ansökan.
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Sara Söderling, sara.soderling@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7019663-1780204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9674614