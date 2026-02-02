Biträdande verksamhetschef, Funktionshinderomsorg, särskilt boende
2026-02-02
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun består av tre områden. Särskilt boende enligt LSS, Ordinärt boende och sysselsättning samt området Personlig assistans.
I dagsläget är det två biträdande verksamhetschefer inom särskilt boende LSS. Området växer och vi behöver nu ytterligare en biträdande verksamhetschef. Inom området finns i nuläget ca 85 särskilda boenden, gruppbostäder och servicebostäder i Umeå med omnejd.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som biträdande verksamhetschef inom särskilt boende enligt LSS ansvarar du för att leda cirka 15 enhetschefer. Du har ett övergripande ansvar för verksamhetens drift, personalfrågor, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Din roll innebär att omsätta strategiska mål till praktiskt genomförande genom dina medarbetare.
Du arbetar i nära samverkan med övriga biträdande verksamhetschefer inom funktionshinderomsorgen för att säkerställa att verksamheterna når uppsatta mål. Dessutom samarbetar du med övriga förvaltningen för att skapa en gemensam helhetssyn och ett sammanhållet stöd för brukarna.
Som ledare har du ett avgörande ansvar för att skapa en verksamhet där människor växer - både brukare och medarbetare. Du leder med fokus på kvalitet, hållbarhet och engagemang, och ditt uppdrag är att:
Forma framtidens stöd tillsammans med biträdande verksamhetschefer och enhetschefer, där stödet utgår från individens behov och LSS-lagstiftningens värdegrund om delaktighet och självbestämmande.
Säkerställa rätt stöd i rätt tid genom innovativ och gränsöverskridande bemanningsplanering, samtidigt som du bygger långsiktiga lösningar för kompetensförsörjning.
Skapa starka samarbeten - inom funktionshinderomsorgen, med övriga delar av socialtjänsten, externa partners och fackliga företrädare - för att tillsammans göra skillnad och möta framtidens utmaningar.
Driva utveckling och samarbete genom att stärka horisontella processer och aktivt bidra i processteam som förnyar arbetssätt och höjer kvaliteten.
Utveckla ledarskapet i ditt område genom att inspirera, coacha och skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap i en föränderlig tid.
Du rapporterar till verksamhetschefen för funktionshinderomsorg och ingår i hennes ledningsgrupp.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning.
Minst fem års erfarenhet som chef med ansvar för personal, arbetsmiljö och budget.
Erfarenhet inom funktionshinderområdet i någon form.
Kunskap och erfarenhet av förändringsledning - att driva och implementera utvecklingsarbete.
Meriterande:
Erfarenhet av att leda andra chefer.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation inom offentlig sektor
För att lyckas i rollen behöver du vara en modig och nytänkande ledare som är flexibel, prestigelös och lösningsorienterad. Du trivs med nära samarbete och ser styrkan i att arbeta gränsöverskridande för att utveckla verksamheten.
Du är trygg och närvarande med ett genuint engagemang för människor - där brukarens behov och medarbetarens förutsättningar alltid står i centrum.
Ditt ledarskap vilar på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är dina ledstjärnor. Du leder genom andra, skapar delaktighet och hittar gemensamma lösningar som stärker kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.
Hos oss gör du skillnad - varje dag - och bidrar till att människor får möjlighet att leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Välkommen med din ansökan!
