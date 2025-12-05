Biträdande verksamhetschef Alm Psykiatri
Alm Psykiatri AB
2025-12-05
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alm Psykiatri AB i Kristianstad
, Malmö
, Halmstad
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Alm Psykiatri fortsätter att utvecklas och vi söker ytterligare en kollega i rollen som biträdande verksamhetschef. Rollen innebär ansvar för arbets- och processledning i verksamhetens vårdprocesser, patientsäkerhetsarbete och arbetsmiljöarbete. I denna roll får du möjlighet att vara med att forma nästa steg i verksamhetens utveckling.
Vi söker dig med god förståelse för psykiatriskt vårdarbete och som trivs i en roll med flera kontaktytor. Som biträdande verksamhetschef är man en resurs och ledningsfunktion för kollegor inom flera professioner och bidrar till en trygg och hållbar vård- och arbetsmiljö för kollegor och patienter.
Om Alm Psykiatri
Alm Psykiatri grundades 2022 och är idag en väletablerad specialistpsykiatrisk mottagning med säte i Halmstad. Verksamheten arbetar med bedömning, utredning och behandling av patienter med ADHD, bipolär sjukdom och depression. Vår verksamhet bygger på tydliga processer, tvärprofessionellt samarbete och en kultur präglad av kvalitet, struktur och respektfullt bemötande. Verksamheten har sedan starten utvecklat kliniska processer och interna arbetsmetoder som gett oss en stabil och kvalitetsfokuserad mottagning, där klinisk kompetens och systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand.
Om rollen
Som biträdande verksamhetschef stödjer du verksamhetschefen i arbetet med att leda och driva verksamheten. Din främsta arbetsuppgift är att arbeta fram och följa upp verksamhetens processer så att arbetssätt och rutiner efterlevs och håller en hög kvalitet.
Verksamhetens organisationskultur är inte hierarkisk och kollegor med ledningsuppdrag arbetar tillsammans på ett solidariskt och ödmjukt sätt för att skapa bästa förutsättningar för en god organisationskultur, goda resultat i verksamheten och en god arbetsmiljö.
Arbetet innebär ett nära samarbete med och ansvar för medarbetare som består av psykologer, läkare, sjuksköterskor, kontaktpersoner och administratörer. Biträdande verksamhetschef ersätter verksamhetschefen vid tillfällig frånvaro.
Biträdande verksamhetschef utgör en viktig länk mellan ledning, kliniska funktioner och administrativa stödfunktioner.
Vi söker dig som är:
Du är en strukturerad och kommunikativ ledare som känner dig trygg i ett närvarande ledarskap. Med god beslutsförmåga och ett strukturerat arbetssätt skapar du tydlighet i vardagen och hjälper verksamheten att nå sina mål. I samarbetet med både medarbetare och ledning är du lyhörd, ödmjuk och lösningsorienterad. Du vill också aktivt bidra till en arbetsmiljö där professionalism, respekt och gott bemötande är en självklarhet.Publiceringsdatum2025-12-05Om tjänsten
Roll: Biträdande verksamhetschef, 100 % anställningsgrad (förtroendearbetstid om högst 40 h/vecka.)
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Placering: Halmstad, med möjlighet att arbeta på distans
Lön: Vi tillämpar transparent lönesättning och ingångslönen för enhetschef är 65000 kr/ månadSå ansöker du
Rekrytering sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som trivs i vår organisationskultur och vill bidra till en hållbar, trygg och utvecklingsinriktad verksamhet. Ansökan tas enbart emot via angiven mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Via mail till arbetsgivarens mailadress, bifoga även CV och personligt brev
E-post: anna.trulsson@almpsykiatri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan btr. VC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alm Psykiatri AB
(org.nr 559184-4229), https://www.almpsykiatri.se/ Kontakt
Nuvarande biträdande verksamhetschef
Anna Trulsson anna.trulsson@almpsykiatri.se Jobbnummer
9629926