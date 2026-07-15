Biträdande Verksamhetschef - nästa steg i din karriär
Forenede Care AB / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-07-15
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Vill du ta nästa steg i ditt ledarskap och vara med och göra verklig skillnad – varje dag?
Nu söker vi en vikarierande Biträdande Verksamhetschef till Bantorget i Linköping. Här får du en viktig roll där du, tillsammans med verksamhetschefen, leder och utvecklar verksamheten samtidigt som du bidrar till att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra boende.
Här kommer du att arbeta
Bantorget är ett äldreboende med ett centralt läge i Linköping, bara ett stenkast från promenadstråket vid Stångån. Här finns 50 lägenheter fördelade på fem våningsplan med både demens- och somatiska avdelningar.
Hos oss står kvalitet, omtanke och ett gott ledarskap i fokus. Vi arbetar utifrån våra värderingar Ansvar, Engagemang och Omtanke, där vi tillsammans skapar en arbetsplats som präglas av samarbete, utveckling och arbetsglädje.
Om rollen
Som vikarierande Biträdande Verksamhetschef arbetar du nära verksamhetschefen och har en nyckelroll i den dagliga ledningen av verksamheten. Du är med och skapar rätt förutsättningar för medarbetarna att leverera omsorg av hög kvalitet och bidrar aktivt till verksamhetens fortsatta utveckling.
I rollen kommer du bland annat att:
stötta verksamhetschefen i den dagliga driften och verksamhetsutvecklingen
leda, coacha och utveckla medarbetare
arbeta med kvalitet, arbetsmiljö och förbättringsarbete
följa upp mål, rutiner och resultat
bidra till ett gott samarbete med boende, närstående och uppdragsgivare
vara en aktiv del av verksamhetens ledningsgrupp.
Det här är en roll för dig som trivs i en varierad vardag där du får kombinera operativt arbete med utveckling och ledarskap.
Vi erbjuder
Hos Forenede Care får du möjlighet att göra skillnad – både för människorna vi finns till för och för verksamhetens utveckling.
Som en del av vårt familjeägda företag får du arbeta i en organisation där idéer tas till vara och där vi tror på att utvecklas tillsammans. Vi erbjuder ett nära ledarskap, engagerade kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling genom både interna och externa utbildningar.
Självklart har vi kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag.
Vem är du?
Vi söker dig som vill kombinera ett engagerat ledarskap med ett genuint intresse för äldreomsorg. Du är en trygg person som skapar förtroende, bygger goda relationer och motiveras av att utveckla både människor och verksamheter.
Du trivs i en roll där tempot varierar och där du behöver vara strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös. Samtidigt är du lyhörd, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både medarbetare, kollegor och närstående.
Du delar våra värderingar Ansvar, Engagemang och Omtanke och vill vara en ledare som skapar delaktighet, arbetsglädje och kvalitet i vardagen.Publiceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis sjuksköterska, socionom, beteendevetare eller annan relevant utbildning
minst två års erfarenhet av att leda medarbetare och team
god vana av att arbeta i olika verksamhets-, journal-, planerings- och lönesystem
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Om du går vidare i processen kommer vi att be dig visa examensbevis och andra relevanta intyg.
Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader, med god möjlighet till förlängning.
Inför en eventuell anställning behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Vi kommer även att kontrollera att du har rätt att arbeta i Sverige genom exempelvis svenskt pass eller giltigt arbetstillstånd.
Meriterande
Det är meriterande att du har utbildning inom ledarskap eller erfarenhet av att leda samt erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdatum
2026-08-07
Kontaktuppgifter
Hanna Göthlin, Regionchef
Mejladress: hangot@forenedecare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039043-2102047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Sparregatan 2 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
10003725