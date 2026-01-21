Biträdande verksamhetschef - Attendo Kapellgärdet Norra
Attendo Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-01-21
Brinner du som ledare för att helhjärtat ge trygghet och omsorg till våra äldre samtidigt som du får vara med och utveckla vår verksamhet och våra medarbetare? Då kanske det är du och jag som tillsammans skall kroka arm och leda Attendo Kapellgärdet Norra in i framtiden!
Jag söker nu en biträdande verksamhetschef till vårt boende. Attendo Kapellgärdet Norra är en verksamhet med 99 lägenheter med inriktning mot demens och omvårdnad.
I din roll som biträdande verksamhetschef arbetar du självständigt med att driva, leda och utveckla verksamheten. Du rapporterar direkt till Verksamhetschef. Du ingår i en kompetent ledningsgrupp där vi arbetar tillsammans för att skapa goda förutsättningar för de människor som bor och arbetar hos oss. Vi har en decentraliserad organisation där du får utrymme att utveckla dina idéer och din ledarstil.
Beskrivning av tjänsten
Som biträdande verksamhetschef ansvarar du, tillsammans med mig som verksamhetschef, för verksamhetens medarbetare, kvalitet, ekonomi och kundkontakter. Du får tillgång till ett färdigt koncept som grundar sig på ett väl inarbetat kvalitetsarbete och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd från regionala resurser samt kvalitets-, ekonomi-, marknads- och HR-avdelning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för den dagliga operativa verksamheten, personal och schemaläggning
Bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling
Säkerställa att avtal, uppdrag och regelverk efterföljs
Bedriva löpande kontakt med kunder, medarbetare och anhöriga
Säkerställa beläggning utifrån budget och uppsatta mål
Samarbeta med stödfunktioner inom koncernen
Vem söker jag?
Du har relevant högskoleutbildning så som sjuksköterska, socionom eller annan eftergymnasial utbildning som ger likvärdig kompetens. Därtill är du en trygg ledare gärna med tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen. Som ledare är du kommunikativ, tycker om att bygga goda relationer och sätter kunder och deras närstående i centrum.
För att lyckas i rollen är du:
resultatorienterad och trivs med ett arbete som ställer krav på flexibilitet och utförs i ständig förändring.
en person med ett coachande, lösningsfokuserat arbetssätt och tycker om att arbeta med och mot uppsatta mål.
engagerad, flexibel och arbetar strukturerat så väl i grupp som självständigt.
Jag kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 26-02-15 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Camilla Brodin, camilla.brodin@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7091601-1801767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Vattholmavägen 12 A (visa karta
)
754 19 UPPSALA Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9697815