Biträdande vårdenhetschef till onkologiavdelningen
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2026-03-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Onkologkliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2026-03-10Om företaget
Onkologkliniken Sörmland är en länsklinik med hela Sörmland som upptagningsområde. Vår ambition är att med högsta kompetens och kvalitet, omhänderta, bota, behandla och omvårda de patienter i Sörmland som drabbats av tumörsjukdomar. Strålbehandlingen utförs på Mälarsjukhuset och de medicinska behandlingarna samt sjuksköterskemottagningarna sker både på Mälarsjukhuset och på Nyköpings lasarett. Läkarmottagning bedrivs idag huvudsakligen på Mälarsjukhuset. Onkologiavdelningen återfinns idag i ljusa lokaler byggda 2018 ovanpå Cancercentrum. Det innebär att den onkologiska verksamheten är samlad i en byggnad, vilket innebär en bra logistik för våra patienter och våra medarbetare. Avdelningen rymmer 22 vårdplatser och hanterar både akut och planerat intag.Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att du som biträdande vårdenhetschef arbetar i nära samarbete med vårdenheteschefen på avdelningen. Tillsammans med vårdenhetschefen leder, organiserar och utvecklar ni det löpande arbetet med enhetens medarbetare. I arbetet ingår ansvar och befogenheter inom enheten för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du ska vidare vara med och planera, leda och utveckla organisationen på ett sätt som gynnar både patienten, verksamheten och personalen. Till hjälp i ditt arbete, förutom regionens gemensamma stödfunktioner, finns HR och controller kopplade till din enhet. Du ingår i ledningsgruppen för onkologkliniken, vilket innebär ett gemensamt ansvar att driva verksamheten framåt med gällande mål. I tjänsten ingår klinisk tjänstgöring på ca 30 % som sjuksköterska ute på avdelningen varav helgtjänstgöring var 5:e helg ingår.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av slutenvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en chefs- eller ledarbefattning. Vi söker dig som är närvarande, lyhörd och flexibel i ditt ledarskap. Det är viktigt att du är samarbetsorienterad, kan sprida entusiasm samt har en naturlig förmåga att samverka inom och utanför verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen läggs som sjuksköterska med uppdrag som biträdande vårdenhetschef. Uppdraget löper på 2 år i taget.
Information om tjänsten lämnas av
Biträdande vårdenhetschef Natalie Sandberg, 076-275 66 28.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på onkologiavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-03-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
(http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9788099