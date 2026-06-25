Biträdande vårdenhetschef till läkargruppen Intermedicin
Region Gävleborg, VO Internmedicin / Sjukvårdschefsjobb / Hudiksvall Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hudiksvall
2026-06-25
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Verksamhetsområde Internmedicin är en bred verksamhet, med cirka 500 medarbetare. Här bedrivs avancerad vård som omfattar ett stort antal diagnoser, sjukdomstillstånd och behandlingar. Internmedicin i Hudiksvall består av medicinsk akutvårdsavdelning och stroke, dialysmottagning, medicinsk dagsjukvård samt medicinmottagning som omfattar internmedicin inklusive stroke-, diabetes/endokrin-, gastroenterologi-, hematologi- och njurmottagning. Vi har även ett bra och nära samarbete med kardiologen. Tillsammans med kardiologin ansvarar vi för läkarbemanningen på medicinakuten.
Läkargruppen är en stabil och välfungerande arbetsgrupp med cirka 45 läkare. Tillsammans har de bred kompetens och arbetar inom internmedicins samtliga enheter samt mot kardiologen. Vi arbetar för att erbjuda en sammanhållen, trygg och kvalitativ vård med patienten i fokus.
Nu söker vi en biträdande vårdenhetschef till läkargruppen som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla och driva verksamheten framåt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som biträdande vårdenhetschef för läkargruppen kommer du att ha ett nära samarbete med verksamhetens två vårdenhetschefer. Tillsammans leder och planerar ni det dagliga arbetet och verksamhetens fortsatta utveckling. Rollen är operativ och nära verksamheten och du kommer att ha personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 10 läkare. Samverkan med såväl andra chefer som andra interna och externa aktörer utgör en stor del av uppdraget.
Tjänsten är en kombinerad roll som omfattar 50 % chefsuppdrag och 50 % kliniskt arbete som läkare inom internmedicin eller kardiologi.
Som biträdande vårdenhetschef kommer du bland annat att
• planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten, tillsammans med dess medarbetare
• genom dialog och delaktighet skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats
• ansvar för AT- och BT-läkare
• arbeta för det systematiska arbetsmiljöarbetet
• planera och dokumentera enhetens arbetsplatsträffar
• planera och genomföra utvecklings- och medarbetarsamtal
• arbeta med avvikelsehantering, schemaplanering och dokumentation.
Hos oss får du
• ett omväxlande och utvecklande arbete, som engagerar och utmanar, tillsammans med erfarna chefskollegor
• arbeta i en stabil och välfungerande läkargrupp med hög kompetens
• goda möjligheter att utvecklas i ditt chefskap samt möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.
Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för ledarskap och som trivs i en roll där du får arbeta nära både medarbetare och verksamhetens utveckling. Du har en förståelse för de olika specialistområdenas komplexitet samtidigt som du värnar om helheten. Du har förmåga att skapa delaktighet och engagemang och är drivande i förändrings- och förbättringsarbete. Du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och bygger förtroendefulla relationer. Du är trygg med att fatta beslut och tar dig an utmaningar med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Vidare arbetar du strukturerat med god förmåga att planera, organisera och följa upp. Du tar ansvar för att leverera enligt överenskomna mål och förväntningar. Du har även förmågan att prioritera och vara ett stöd för medarbetare i det dagliga arbetet.
För den här rollen krävs att du är
• legitimerad läkare.
Det är meriterande om du har arbetat inom en medicinsk specialitet och fått erfarenhet från både jour-, avdelnings- och mottagningsverksamhet. Även tidigare chef eller ledarerfarenhet är meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1818". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Internmedicin Kontakt
Adam Lyrén, GHLF adam.lyren@regiongavleborg.se 0650-290 15 Jobbnummer
9978476