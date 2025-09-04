Biträdande Utbildningsledare - fokus på LIA-stöd
Störst i Sverige på Yrkeshögskoleutbildningar på distans. Genom åren har tusentals personer tagit sig vidare i karriären hos oss. Vi finns för dig som vill utvecklas i ditt yrke, göra ett karriärbyte eller ta steget ut i arbetslivet. Tillsammans med näringslivet stärker vi kompetensen i hela Sverige.
Biträdande Utbildningsledare - fokus på LIA-stöd
YH Akademin söker en eller flera engagerad Biträdande Utbildningsledare som vill vara med och stärka våra studerandes möjligheter till en framgångsrik LIA-period.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som Biträdande Utbildningsledare kommer du framför allt att arbeta med stöd i LIA-processen - från att etablera kontakt med företag till att följa upp och stötta studerande under deras praktikperioder.
• Du kommer att vara en del av vårt verksamhetsstödsteam och arbeta med varierande arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov men primärt med fokus på LIA.
• Du kommer att samverka med utbildningsledare, utbildare och externa aktörer för att skapa en trygg och professionell lärandemiljö.
• Du kommer att arbeta proaktivt med att skapa och underhålla nätverk med företag och organisationer för att säkerställa goda LIA-platser.
• Dina arbetsuppgifter är även att bidra till kvalitetssäkring av LIA-processen och andra utbildningsrelaterade processer t.ex. genom dokumentation, uppföljning och administration.
• Utifrån vid var tid gällande behov och prioriteringar kommer du även att stötta verksamhetens utbildningsledare i andra arbetsuppgifter, vilka kan inbegripa allt från utbildningsadministration till att genomföra studerandesamtal. Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av uppsökande och nätverkande arbete.
• Meriterande är erfarenhet av yrkeshögskoleutbildning eller arbete med praktik-/LIA-placeringar.
• God systemvana och erfarenhet av IT-baserade plattformar.
• Stark kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
• God administrativ förmåga och förmåga att strukturera och planera arbetsuppgifter effektivt och med god framförhållning. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Tillgänglig, lösningsorienterad och har lätt för att skapa relationer.
• Noggrann, metodisk och van att arbeta självständigt.
• Flexibel och trivs i en varierad vardag där samarbete och kollegialt lärande är centralt.
Anställningsvillkor
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse
• Anställningsform: Tillsvidare
• Arbetsort: Du kan själv välja hemmakontor eller kontor. Resor förekommer i samband med interna träffar, företagsbesök och andra utbildningsrelaterade besök. Så ansöker du
Ansök genom att registrera din ansökan med CV via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten, kontakta Enhetschef Carina Forsmans via e-post: carina.forsmans@yh.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
