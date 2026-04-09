Biträdande universitetslektor i Rättsvetenskap
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-04-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Vi söker en lovande forskare som vill bedriva banbrytande forskning för anställning som biträdande universitetslektor i Rättsvetenskap med inriktning mot rättssäkerhet och tillgång till rättskipning, i enlighet med FN:s hållbarhetsmål, eller medicinsk rätt
Vad vi erbjuder dig om du kommer till oss
Vill du bli framtidens forskningsledare genom banbrytande projekt och forskningsidéer? I så fall har du chansen att börja som biträdande universitetslektor inom ramen för Lund University Programme for Global Excellence. Vi söker nu en lovande, akademiskt ung forskare som kan bidra till forskningen i rättsvetenskap med inriktning mot rättssäkerhet och tillgång till rättskipning eller medicinsk rätt.
Som biträdande lektor får du meritera dig under 4 år och kan sedan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor med möjlighet till fortsatt karriärutveckling.
Du får även fem veckors högskolepedagogisk utbildning och möjlighet att lära dig svenska genom universitetets svenskundervisning för nya internationella medarbetare. Inför flytt till Sverige erbjuder vi dig stöd via relocationservice och har du med dig familj kommer de att få stöd och nya kontakter genom Lunds International Citizen Hub.
Vid årsskiftet 2026/2027 kommer Vetenskapsrådet, Sveriges största vetenskapliga finansiär, att utlysa en attraktiv finansiering för biträdande universitetslektorer med internationell bakgrund. Vår ambition är att anställningar inom ramen för Lund University Programme for Global Excellence kommer nomineras till denna finansiering. Du kan läsa mer om Vetenskapsrådet här: https://www.vr.se/
Är du redo att vara med och forma framtidens forskning? Lär dig mer om varför Lunds universitet kan vara rätt för dig här och mer om att arbeta i Sverige här. Dessa filmer ger information om att Working in Lund, Moving to Lund and Living in Lund.
Läs mer om universitetets gemensamma annonsering: https://www.lunduniversity.lu.se/lund-university-programme-global-excellence
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, 4 år, enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor.
Anvisningar för ansökan
Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal (Varbi). Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre (3) exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Helena Josefsson, Box 207, 221 00 Lund. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett, i enlighet med utlysningstext och instruktioner, och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag via sökandeportalen (Varbi).
Intervjuer planeras att äga rum under vecka 42 eller 43.
Vänligen inge din ansökan på engelska. Ansökan ska innehålla följande:
Meritförteckning med bilagor (max 10 sidor bilagor)
Förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga tre vetenskapliga arbeten som du önskar åberopa. Ange DOI-kod för varje publikation om sådan finns.
De vetenskapliga arbetena som du åberopar i full text
Fullständig publikationslista
Forskningsplan (max 5 sidor)
[Beskrivning av den planerade forskningsverksamheten och forskningsambitionerna, inklusive tids- och publikationsplan]
Kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter (max 3 sidor)
[sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)
En egen försäkran om att du inte har fått lön eller stipendium från Sverige sedan 31 december 2022
Övriga handlingar som du önskar åberopa
Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan
Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.
Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
https://www.lu.se/vacancies
Lilla Gråbrödersgatan 4 (visa karta
)
222 22 LUND Arbetsplats
Lund Jobbnummer
9843463