Biträdande universitetslektor i pedagogik
2025-11-17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen.
För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se
Ämne
Pedagogik
Ämnesbeskrivning
Pedagogik är ett vetenskapligt ämne med fokus på utbildning, undervisning, fostran, socialisation, bildning och lärande i olika sammanhang, såväl inom som utanför det formella utbildningssystemet. Särskild vikt läggs vid relationen mellan individ och samhälle samt hur utbildningens föränderliga villkor formas av historiska, kulturella, politiska och etiska processer och genom pedagogiska professions- och kunskapstraditioner. Centrala teman är bildning, kunskapsformer, livslångt lärande, värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter.
Vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik utmärks ämnet av ett tydligt samhällsperspektiv, där relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället står i fokus, liksom hur utbildningssystem skapas, omvandlas och differentierar.
Arbetsuppgifter
Anställningen är en meriteringsanställning och omfattar dels forskning om 50%, dels undervisning, samverkan och viss administration.
I arbetsuppgifterna ingår att bidra till institutionens verksamhet inom forskning och undervisning. Den biträdande lektorn förväntas självständigt bedriva forskning samt vara aktiv i en eller flera av institutionens forskningsmiljöer, hålla sig uppdaterad inom sitt forskningsområde och aktivt söka forskningsmedel.
Arbetsuppgifterna inom utbildning utgörs till största delen av undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbete i externa utbildningsuppdrag kan förekomma, liksom undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå. Den biträdande universitetslektorn förväntas bidra till en fortlöpande diskussion kring hur forskning och utbildning ömsesidigt kan utvecklas samt bidra till att relevanta forskningsperspektiv ges utrymme inom ramen för institutionens undervisningsuppdrag.
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är utveckling av den anställdes pedagogiska förmåga och forskning för vidare möjlighet till meritering.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor i pedagogik är den som;
• har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i enlighet med Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet (GU 2024/3252).
• visat pedagogisk skicklighet
Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan sista ansökningsdag för anställningen som biträdande universitetslektor. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare än fem år före ansökningstidens utgång kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Anställning
Tidsbegränsad anställning under fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor och en tillsvidareanställning. Anställningen är på 100% med placering tillsvidare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen eller anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR, ips.hr@ped.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
För fullständig annons och ansökan: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=38835
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-12-21
Ersättning
