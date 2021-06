Biträdande universitetslektor i nationalekonomi - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen - Universitetslärarjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen / Universitetslärarjobb / Uppsala2021-07-01Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, och offentlig ekonomi. Institutionen har också ett ämnesansvar inom finansiell ekonomi och forskning bedrivs inom ämnet på institutionen, ofta i gränslandet mot makroekonomi. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället.Arbetsuppgifter: Forskning inom nationalekonomi, med särskilt fokus på makro- och finansiell ekonomi, samt undervisning inom nationalekonomi, med särskilt fokus på makro- och finansiell ekonomi. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Denna tjänst kan även komma att inkludera administrativa arbetsuppgifter. Andelen undervisning uppgår till högst 50 procent. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_overgangsao-riktlinjerrev2021-06-23.pdf. Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt i nationalekonomi eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Om sådan meritering ej kunnat genomföras före anställningen ska den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.Förmåga att undervisa på engelska är ett krav.Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:- Ansökningsbrev- Bilageförteckning- Curriculum Vitae- Redovisning av vetenskapliga meriter- Publikationsförteckning- Redovisning av pedagogiska meriter- Redovisning av övriga meriter- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas- Lista med referenspersonerSe https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_sokandebul-instruktionertillsokandetillanstallningsombitrunivlektor.pdf. OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/2339.För ytterligare information:Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. Lön: Individuell lönesättning tillämpas.Tillträde: Enligt överenskommelse.Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.Anställningens omfattning: 100 %Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Eva Mörk, tel 018-471 1096, e-post: Eva.Mork@nek.uu.se Upplysningar om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, 018-471 2572, samfak@samfak.uu.se Välkommen med din ansökan senast 16 juli, UFV-PA 2021/2339.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning2021-07-01Fast lön.Sista dag att ansöka är 2021-07-16Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen5839916