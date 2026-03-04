Biträdande universitetslektor i molekylär mikrobiologi
2026-03-04
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar forskning och undervisning inom molekylärbiologi och mikrobiologi med inriktning mot prokaryoter.
Den anställde förväntas etablera en aktiv och oberoende forskningslinje av hög internationell standard i molekylär mikrobiologi. Forskningen ska ha en tydlig inriktning mot att belysa molekylära, cellulära och/eller evolutionära mekanismer med hjälp av prokaryota genetiska modellsystem. Särskild betoning läggs vid att utnyttja dessa modellsystem för att adressera grundläggande naturvetenskapliga frågeställningar, och/eller problem av teknologisk relevans. Forskningsupplägget förväntas ha ett betydande experimentellt inslag. Det är positivt om forskningen kompletterar och knyter an till den forskning som för närvarande bedrivs på avdelningen, och om den sökande gagnas av och kan stärka befintlig infrastruktur och expertis inom avdelningen och institutionen. Arbetsuppgifterna inkluderar ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av forskningsverksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.
Den anställde ska även undervisa, examinera, och handleda studenter på grund- och avancerad nivå. Även utbildning och handledning på forskarnivå i ämnesområdet ingår i uppgifterna. I anställningen ingår undervisning uppgående till 10-30% av en heltidstjänst, räknat över hela anställningsperioden. Utöver detta kan även administrativa och organisatoriska uppgifter på institutions- och fakultetsnivå förekomma. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl.
Specifikt för denna anställning krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen inom mikrobiologi, molekylärbiologi, biokemi eller närliggande ämnesområde.
Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren. Det ska framgå hur denna är relaterad till utlysningens beskrivning och till nuvarande forskning på institutionen.
Krav för anställningen:
Forskningsinriktningen ska vara av grundvetenskaplig karaktär med fokus på molekylärbiologiska mekanismer, avseende prokaryota mikroorganismer. Demonstrerad vetenskaplig expertis inom molekylär mikrobiologi hos prokaryoter. Starka forskningsmeriter med avseende på kvaliteten och kvantiteten av vetenskapliga publikationer. Forskningsplanen ska visa på en självständig forskningsprofil och god potential att erhålla extern finansiering i nationell och internationell konkurrens. God pedagogisk förmåga. Relevant post-doc erfarenhet i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga.
Meriterande för anställningen:
Visad förmåga att söka och erhålla medel för forskning från externa anslagsgivare. Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inklusive utveckling och genomförande av kurser och kursmoment, samt högskolepedagogisk utbildning. Intresse för och erfarenhet av pedagogisk utveckling. Erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander. Ett brett internationellt nätverk. Erfarenhet av akademiskt ledarskap. Samverkan med det omgivande samhället.
Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och utveckla institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet.
Stor vikt fästes vid visad förmåga att vara drivande, kreativ, öppen och samarbetsvillig. Det är också av vikt att vara kommunikativ och självständig, och lyhörd för verksamhetens behov.
Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Vänligen notera att det är väldigt viktigt att du följer instruktionerna för ansökan. En ansökan som inte är fullständig kommer att gallras.
Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Lunds universitet
Jessica Abbott, prefekt jessica.abbott@biol.lu.se 046-2223801
