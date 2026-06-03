Biträdande universitetslektor i informationssystem
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Vill du utveckla din forskning och undervisning i en miljö där samverkan med industri och samhälle är en självklarhet? Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, tillgång till modern forskningsinfrastruktur och goda möjligheter att attrahera extern finansiering. Du ges utrymme att göra verklig skillnad för dina studenter, din forskning och samhället i stort.
Här har du möjlighet att tillhöra en innovativ forskningsmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar - att stödja och förstå den digitala transformationen i företag och i samhället. Vid forskargruppen informationssystem vid Luleå tekniska universitet har vi ett behov av att anställa en universitetslektor i informationssystem med fokus på informationssäkerhet och informationsklassning. Forskargruppen informationssystem är en del av Avdelningen för digitala tjänster och system som även inkluderar Centrum för distansöverbryggande teknik och Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer. Avdelningen består av cirka 35 anställda inklusive forskare, lärare och projektledare.
Anställningen som biträdande universitetslektor är vid Institutionen för system- och rymdteknik, där har vi samlat forskning inom bland annat datavetenskap, informationssystem, signaler och system samt automation. Institutionens omsätter cirka 220 miljoner kronor, varav utbildning står för hälften och externa medel för forskning för den andra hälften. Institutionen har väl utvecklade samarbeten med forskningsinstitut, industripartners, universitet och andra myndigheter i både forskningsprojekt och studentprojekt. Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och samlar forskare från ett tjugotal olika nationaliteter samt doktorander och studenter från hela världen.
Ämnesbeskrivning
Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna avser forskning och undervisning inom informationssäkerhet och informationsklassning. Forskningen inom tjänsten är kopplat till totalförsvar i det nordliga rummet och att bygga motståndskraftiga samhällen under hybridhot. Vår forskning inom detta område är inriktat mot kritisk (informations-) infrastruktur för samhällsviktig verksamhet – från havsbotten till rymdsystem – och deras relation till de strategiska förutsättningarna för styrning, sårbarhet och motståndskraft i det nordliga rummet.
Med utgångspunkt i de unika geografiska, infrastrukturella, ekonomiska och demografiska förhållandena i den yttersta norra delen av världen förväntas arbetet bidra till kunskapsutveckling om hur kritisk infrastruktur och styrningssystem kan utformas och samordnas för att stå emot hybridhot och väpnade konflikter för att möjliggöra ett framtidsinriktat totalförsvar i en geografiskt utsatt region. Utöver forskning ingår även medverkan i en forskningsakademi för unga forskare, i nationella och internationella nätverk för totalförsvar i norr och i en samarbetsplattform för samhällsresiliens som kopplar samman akademiker med offentliga och privata intressenter.
Undervisningen inom ramen för tjänsten anknyter till vårt mastersprogram inom informationssäkerhet, och specifikt till ämnena informationsklassning, riskanalys och -hantering samt styrning och ledning av informationssäkerhet i organisationer.
Som biträdande universitetslektor ansvarar du tillsammans med professorer och andra inom ämnet för utvecklingen av ämnet på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Du förväntas stärka vår forsknings- och utbildningsprofil och bidra till att etablera området internt både i form av befintliga och framtida utbildningar och som ett forskningsområde på vårt campus i Luleå. Specifikt viktigt för denna lektorstjänst är en nära relation och samverkan med aktörer i regionen och det omgivande samhället.
Tjänsten innebär att du kommer att:
Ansvara för att utveckla, undervisa och examinera kurser inom informationssäkerhet
Handleda studenter och följa ämnets internationella utveckling
Arbeta med forskningsuppgifter (till exempel ansöka om extern forskningsfinansiering, leda och samarbeta i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat via akademiska publikationer och presentationer av resultat till olika intressentgrupper och annan forskningskommunikation)
Nätverka och samarbeta med aktörer i regionen och i nationella och internationella sammanhang
Vara aktiv i forskarsamhället inom det egna ämnet
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.
I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.
Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
Vetenskaplig skicklighet
Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
Förmåga att leda och utveckla forskningsinitiativ
Erfarenhet från praktiknära forskningsprojekt kopplade till informationssäkerhet
Kunskap om riskanalys och -hantering, informationssäkerhet och -klassning
Erfarenhet av forskningsdatahantering
Erfarenhet från nationellt/internationellt forskningssamarbete
Erfarenhet av undervisning inom säkerhetsområdet på grund- och/eller avancerat nivå samt utbildningsinsatser för andra avnämare
Förmåga att samarbeta med det omgivande samhället
Förmåga att samarbeta inom universitetet
Kunskap om förutsättningarna i det nordliga rummet och kontinuitetsplanering i offentlig sektor
Förmåga att erhålla extern finansiering för forskning och utveckling
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.
Läs mer om tjänsten: https://web103.reachmee.com/ext/I003/583/job?site=5&lang=SE&validator=68a0c61034f021baa4299701b2dc5325&job_id=10319&utm_medium=talentech_publishing&utm_source=jobtip_editor
Referensnummer: 3369–2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9946551